https://ria.ru/20210514/serial-1732082862.html

Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем

Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем

Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:14

2021-05-14T03:14

2021-05-14T03:14

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новости культуры

netflix

юэн макгрегор

энди уорхол (андрей вархола)

элизабет тейлор

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. По словам представителей семьи, создатели сериала "Холстон" не консультировались с ними и не обращались за информацией в архив. "HALSTON Archives остается единственным и всеобъемлющим источником информации об этом человеке", — говорят наследники модельера. Проект Netflix основан на книге Стивена Гейнса "Simply Halston" ("Просто Холстон") и рассказывает о карьере и личной жизни американского дизайнера. Главную роль исполнил Юэн Макгрегор. Рой Холстон стал известен в 1970-х годах. Он дружил с Энди Уорхолом, а в его нарядах ходили Элизабет Тейлор, Анжелика Хьюстон, Пэт Кливленд и другие. Модельер умер 26 марта 1990 года от осложнений, вызванных СПИДом. Сериал "Холстон" выйдет 14 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210512/filmy-1731829303.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, юэн макгрегор, энди уорхол (андрей вархола), элизабет тейлор, мода