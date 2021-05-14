https://ria.ru/20210514/serial-1732082862.html
Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем
Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем
Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:14
2021-05-14T03:14
2021-05-14T03:14
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
юэн макгрегор
энди уорхол (андрей вархола)
элизабет тейлор
мода
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. По словам представителей семьи, создатели сериала "Холстон" не консультировались с ними и не обращались за информацией в архив. "HALSTON Archives остается единственным и всеобъемлющим источником информации об этом человеке", — говорят наследники модельера. Проект Netflix основан на книге Стивена Гейнса "Simply Halston" ("Просто Холстон") и рассказывает о карьере и личной жизни американского дизайнера. Главную роль исполнил Юэн Макгрегор. Рой Холстон стал известен в 1970-х годах. Он дружил с Энди Уорхолом, а в его нарядах ходили Элизабет Тейлор, Анжелика Хьюстон, Пэт Кливленд и другие. Модельер умер 26 марта 1990 года от осложнений, вызванных СПИДом. Сериал "Холстон" выйдет 14 мая 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, юэн макгрегор, энди уорхол (андрей вархола), элизабет тейлор, мода
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает
Deadline.
По словам представителей семьи, создатели сериала "Холстон" не консультировались с ними и не обращались за информацией в архив.
"HALSTON Archives остается единственным и всеобъемлющим источником информации об этом человеке", — говорят наследники модельера.
Проект Netflix основан на книге Стивена Гейнса "Simply Halston" ("Просто Холстон") и рассказывает о карьере и личной жизни американского дизайнера. Главную роль исполнил Юэн Макгрегор.
Рой Холстон стал известен в 1970-х годах. Он дружил с Энди Уорхолом, а в его нарядах ходили Элизабет Тейлор, Анжелика Хьюстон, Пэт Кливленд и другие. Модельер умер 26 марта 1990 года от осложнений, вызванных СПИДом.
Сериал "Холстон" выйдет 14 мая 2021 года.