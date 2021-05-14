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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/serial-1732082862.html
Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем
Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем
Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:14
2021-05-14T03:14
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элизабет тейлор
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline. По словам представителей семьи, создатели сериала "Холстон" не консультировались с ними и не обращались за информацией в архив. "HALSTON Archives остается единственным и всеобъемлющим источником информации об этом человеке", — говорят наследники модельера. Проект Netflix основан на книге Стивена Гейнса "Simply Halston" ("Просто Холстон") и рассказывает о карьере и личной жизни американского дизайнера. Главную роль исполнил Юэн Макгрегор. Рой Холстон стал известен в 1970-х годах. Он дружил с Энди Уорхолом, а в его нарядах ходили Элизабет Тейлор, Анжелика Хьюстон, Пэт Кливленд и другие. Модельер умер 26 марта 1990 года от осложнений, вызванных СПИДом. Сериал "Холстон" выйдет 14 мая 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, юэн макгрегор, энди уорхол (андрей вархола), элизабет тейлор, мода

Родственники дизайнера Роя Холстона раскритиковали сериал Netflix о нем

03:14 14.05.2021
 
© Netflix, 2021Кадр трейлера сериала "Холстон"
Кадр трейлера сериала Холстон - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Родственники дизайнера Роя Холстона назвали сериал Netflix о нем "неточным и вымышленным", сообщает Deadline.
По словам представителей семьи, создатели сериала "Холстон" не консультировались с ними и не обращались за информацией в архив.
"HALSTON Archives остается единственным и всеобъемлющим источником информации об этом человеке", — говорят наследники модельера.
Проект Netflix основан на книге Стивена Гейнса "Simply Halston" ("Просто Холстон") и рассказывает о карьере и личной жизни американского дизайнера. Главную роль исполнил Юэн Макгрегор.
Рой Холстон стал известен в 1970-х годах. Он дружил с Энди Уорхолом, а в его нарядах ходили Элизабет Тейлор, Анжелика Хьюстон, Пэт Кливленд и другие. Модельер умер 26 марта 1990 года от осложнений, вызванных СПИДом.
Сериал "Холстон" выйдет 14 мая 2021 года.
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