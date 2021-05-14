https://ria.ru/20210514/serbiya-1732345873.html

Власти Сербии отказались участвовать в антироссийской истерии

Власти Сербии отказались участвовать в антироссийской истерии

Сербия при нынешнем руководстве не будет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава МВД страны Александр Вулин в ходе визита в Россию. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:55

2021-05-14T16:55

2021-05-14T17:07

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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве не будет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава МВД страны Александр Вулин в ходе визита в Россию.Министр внутренних дел Сербии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве, где в пятницу провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым."Сербия, пока ей руководит (президент – ред.) Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики", - цитирует сербское МВД министра.Вулин также отметил, что Сербия ожидает поддержки России по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/serbiya-1731060839.html

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