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Власти Сербии отказались участвовать в антироссийской истерии
Власти Сербии отказались участвовать в антироссийской истерии
Сербия при нынешнем руководстве не будет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава МВД страны Александр Вулин в ходе визита в Россию. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:55
2021-05-14T17:07
александр вулин
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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве не будет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава МВД страны Александр Вулин в ходе визита в Россию.Министр внутренних дел Сербии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве, где в пятницу провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым."Сербия, пока ей руководит (президент – ред.) Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики", - цитирует сербское МВД министра.Вулин также отметил, что Сербия ожидает поддержки России по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/serbiya-1731060839.html
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александр вулин, александр вучич, нато, москва, сербия, оон, испания, приштина, в мире

Власти Сербии отказались участвовать в антироссийской истерии

16:55 14.05.2021 (обновлено: 17:07 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Олег Иванов Улицы Белграда
 Улицы Белграда - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Олег Иванов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве не будет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава МВД страны Александр Вулин в ходе визита в Россию.
Министр внутренних дел Сербии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве, где в пятницу провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
"Сербия, пока ей руководит (президент – ред.) Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики", - цитирует сербское МВД министра.
Вулин также отметил, что Сербия ожидает поддержки России по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 09:30В мире
"Это не политика": посол Сербии ответил на антироссийский призыв ЕС
 
Александр ВулинАлександр ВучичНАТОМоскваСербияООНИспанияПриштинаВ мире
 
 
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