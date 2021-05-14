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Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту
Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту
Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, рассказала на пресс-конференции ректор университета "ТИСБИ" Нэлла... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:43
2021-05-14T16:53
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, рассказала на пресс-конференции ректор университета "ТИСБИ" Нэлла Прусс.Мальчик в ответ только посмеялся и свел тему на нет, уточнила директор колледжа при вузе Вероника Шамсутдинова.Стрелявший в гимназии учился в колледже "ТИСБИ", но в апреле из-за академической задолженности его отчислили. У него была хорошая успеваемость, однако, по словам Прусс, за полгода со студентом "что-то случилось".Во вторник 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Атаковавший признал вину. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html
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РИА Новости
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4.7
96
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60
"Он был волонтером, учился на 4 и 5" – ректор колледжа рассказала об Ильназе Галявиеве
Ректор рассказала, что Галявиев не пропускал пары, учился на 4 и 5 и был волонтером - но в последние полгода с ним что-то случилось, а еще полтора года назад от него съехала семья.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту

13:43 14.05.2021 (обновлено: 16:53 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, рассказала на пресс-конференции ректор университета "ТИСБИ" Нэлла Прусс.
Мальчик в ответ только посмеялся и свел тему на нет, уточнила директор колледжа при вузе Вероника Шамсутдинова.
Стрелявший в гимназии учился в колледже "ТИСБИ", но в апреле из-за академической задолженности его отчислили. У него была хорошая успеваемость, однако, по словам Прусс, за полгода со студентом "что-то случилось".
Во вторник 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Атаковавший признал вину. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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