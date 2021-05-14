https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту

Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, рассказала на пресс-конференции ректор университета "ТИСБИ" Нэлла... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:43

2021-05-14T13:43

2021-05-14T16:53

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, рассказала на пресс-конференции ректор университета "ТИСБИ" Нэлла Прусс.Мальчик в ответ только посмеялся и свел тему на нет, уточнила директор колледжа при вузе Вероника Шамсутдинова.Стрелявший в гимназии учился в колледже "ТИСБИ", но в апреле из-за академической задолженности его отчислили. У него была хорошая успеваемость, однако, по словам Прусс, за полгода со студентом "что-то случилось".Во вторник 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Атаковавший признал вину. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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"Он был волонтером, учился на 4 и 5" – ректор колледжа рассказала об Ильназе Галявиеве Ректор рассказала, что Галявиев не пропускал пары, учился на 4 и 5 и был волонтером - но в последние полгода с ним что-то случилось, а еще полтора года назад от него съехала семья. 2021-05-14T13:43 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия