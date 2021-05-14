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В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:41
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook (в основном из США) пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% - о сбоях в новостной ленте.Более масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. На работу новостной ленты Instagram пожаловались 57% пользователей, на сбои с авторизацией - 31%, еще 11% - на проблемы с работой опции Stories.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210503/feysbuk-1731007760.html
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353
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whatsapp inc., марк цукерберг, франция, калифорния, сша, технологии, в мире

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

20:41 14.05.2021 (обновлено: 20:43 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook (в основном из США) пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% - о сбоях в новостной ленте.
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Более масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. На работу новостной ленты Instagram пожаловались 57% пользователей, на сбои с авторизацией - 31%, еще 11% - на проблемы с работой опции Stories.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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WhatsApp Inc.Марк ЦукербергФранцияКалифорнияСШАТехнологииВ мире
 
 
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