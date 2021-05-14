https://ria.ru/20210514/sboy-1732387769.html

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:41

2021-05-14T20:41

2021-05-14T20:43

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook (в основном из США) пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% - о сбоях в новостной ленте.Более масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. На работу новостной ленты Instagram пожаловались 57% пользователей, на сбои с авторизацией - 31%, еще 11% - на проблемы с работой опции Stories.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210503/feysbuk-1731007760.html

https://ria.ru/20210420/gimn-1729176996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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