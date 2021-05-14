На Украине продлили санкции против России
18:14 14.05.2021 (обновлено: 18:20 14.05.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении ряда граждан РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае, заявил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае в отношении определенного количества граждан РФ, граждан Украины и компаний РФ",- сказал Данилов. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
Ранее Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также СНБО на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.