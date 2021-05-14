https://ria.ru/20210514/rynok-1732256365.html

Дегтярев рассказал, как оживить строительный рынок в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал, как оживить строительный рынок в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил оживить строительный рынок региона конкуренцией, чтобы увеличить предложения и добиться снижения... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:23

2021-05-14T10:23

2021-05-14T10:23

хабаровский край

дальспецстрой

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил оживить строительный рынок региона конкуренцией, чтобы увеличить предложения и добиться снижения цен."Мы хотим оживить рынок методом развития конкуренции. Не поддержки какой-то группы товарищей, а конкуренцией. Это очень хороший рынок. Строительство в Хабаровском крае может приносить большие деньги тем, кто вкладывает в него, и радость людям", - сказал врио губернатора в четверг, посещая ООО "АмурСтройМеханизация".Задача, поставленная главой региона, - 1 миллион квадратных метров жилой недвижимости, вводимой в строй ежегодно. Для сравнения, в 2021 году планируется к вводу – 317 тысяч "квадратов". За счёт развития конкуренции и увеличения предложений на рынке жилой недвижимости можно добиться снижения цен. По информации правительства региона, большинство экспертов считает, что если Дегтярёву удастся довести объемы жилищного строительства до заветного миллиона, то цена на квадратный метр может снизиться на 30-40%."Имеющиеся мощности края не смогут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство, - отметил глава региона.Дегтярёв на заводе объявил о начале работ по освобождению крупных земельных участков под комплексную застройку. Только в одном Хабаровске сформировано шесть таких участков. Основной "точкой роста" жилищного строительства должен стать микрорайон "Ореховая сопка" в северной части города, на территории которого и планируется развернуть основное строительство. Крупнейший федеральный застройщик - компания "ПИК" - заинтересовалась этим районом.Но низкие объёмы связаны не только с отсутствием достаточного количества застройщиков. Слабо развитые мощности энергоснабжающих объектов и инфраструктура напрямую влияют на желание брать земельные участки под застройку. По данным правительства края, планируется получение федерального софинансирования на возведение водопровода и дорожной сети, прокладку тепломагистрали ТМ -35, которая обеспечит подключение дополнительных потребителей, используя мощности ТЭЦ-3. Объем федеральных средств под эти объекты должен составить около 2,5 миллиарда рублей.ООО "АмурСтройМеханизация" работает с ноября 2020 года на производственных мощностях бывшего завода железобетонных изделий УПП-723 - филиала ФГУП "Дальспецстрой". Завод выпускает изделия крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная его мощность - 85 тысяч кубометров железобетонных изделий в год. А это 110 тысяч метров жилья. По состоянию на середину мая завод загружен заказами лишь наполовину, сообщили на предприятии.

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дальспецстрой, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, экономика