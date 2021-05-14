https://ria.ru/20210514/razgovor-1732289021.html
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:48
2021-05-14T12:48
2021-05-14T14:40
ара айвазян
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сергей лавров
армения
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, Ереван обеспокоен обострением на азербайджано-армянской границе. Озабоченность разделил и российский лидер."Путин особо отметил необходимость выполнения положений трехсторонних договоренностей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня", — добавил Песков.Ранее Минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. В среду ситуацию обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
https://ria.ru/20210513/zasedanie-1732215663.html
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