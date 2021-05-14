https://ria.ru/20210514/rakova-1732309988.html

Ракова назвала число москвичей, которые не проходят диспансеризацию

Ракова назвала число москвичей, которые не проходят диспансеризацию

Порядка 40% москвичей, прикрепленных к поликлинике, ни разу не посещали ее, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, сообщила в пятницу заместитель... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:13

2021-05-14T14:13

2021-05-14T15:37

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 40% москвичей, прикрепленных к поликлинике, ни разу не посещали ее, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности к профилактике и последующей диспансеризации... Мы уже точно видим, что 40% москвичей, прикрепленных к своим поликлиникам, ни разу в них не были. И, как ни прискорбно, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, в возрасте от 18 до 55 лет, из них только 20% занимаются своей диспансеризацией", - рассказала Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов "Здоровая Москва" в парках.Она отметила, что в 2019 году люди среднего возраста посещали павильоны здоровья гораздо чаще, чем поликлиники.

https://ria.ru/20210505/mishustin-1731174101.html

москва

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анастасия ракова , москва, общество