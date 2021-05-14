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Ракова назвала число москвичей, которые не проходят диспансеризацию
Ракова назвала число москвичей, которые не проходят диспансеризацию
Порядка 40% москвичей, прикрепленных к поликлинике, ни разу не посещали ее, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, сообщила в пятницу заместитель... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:13
2021-05-14T15:37
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 40% москвичей, прикрепленных к поликлинике, ни разу не посещали ее, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности к профилактике и последующей диспансеризации... Мы уже точно видим, что 40% москвичей, прикрепленных к своим поликлиникам, ни разу в них не были. И, как ни прискорбно, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, в возрасте от 18 до 55 лет, из них только 20% занимаются своей диспансеризацией", - рассказала Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов "Здоровая Москва" в парках.Она отметила, что в 2019 году люди среднего возраста посещали павильоны здоровья гораздо чаще, чем поликлиники.
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анастасия ракова , москва, общество

Ракова назвала число москвичей, которые не проходят диспансеризацию

14:13 14.05.2021 (обновлено: 15:37 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 40% москвичей, прикрепленных к поликлинике, ни разу не посещали ее, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности к профилактике и последующей диспансеризации... Мы уже точно видим, что 40% москвичей, прикрепленных к своим поликлиникам, ни разу в них не были. И, как ни прискорбно, две трети - это мужчины трудоспособного возраста, в возрасте от 18 до 55 лет, из них только 20% занимаются своей диспансеризацией", - рассказала Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов "Здоровая Москва" в парках.
Она отметила, что в 2019 году люди среднего возраста посещали павильоны здоровья гораздо чаще, чем поликлиники.
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5 мая, 11:12
Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
 
Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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