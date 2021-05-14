https://ria.ru/20210514/rakety-1732392873.html

По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа

По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа

Более 2 тысяч ракет выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории к вечеру пятницы с начала эскалации конфликта, почти 1 тысяча РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:31

2021-05-14T21:31

2021-05-14T21:31

сектор газа

арабо-израильский конфликт

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч ракет выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории к вечеру пятницы с начала эскалации конфликта, почти 1 тысяча из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."По состоянию на 19.00 с начала операции "Стражи стены", из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350... упали в секторе Газа. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 1 тысячи ракет", - говорится в сообщении.Утром в пятницу армия Израиля сообщила о 1,8 тысячи ракет, выпущенных с территории палестинского анклава.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в вечером 10 мая. По последним данным, в еврейском государстве погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев, 900 человек получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/prizyv-1732382830.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, арабо-израильский конфликт, израиль, в мире