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По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа
По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа
Более 2 тысяч ракет выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории к вечеру пятницы с начала эскалации конфликта, почти 1 тысяча РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T21:31
2021-05-14T21:31
сектор газа
арабо-израильский конфликт
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч ракет выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории к вечеру пятницы с начала эскалации конфликта, почти 1 тысяча из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."По состоянию на 19.00 с начала операции "Стражи стены", из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350... упали в секторе Газа. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 1 тысячи ракет", - говорится в сообщении.Утром в пятницу армия Израиля сообщила о 1,8 тысячи ракет, выпущенных с территории палестинского анклава.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в вечером 10 мая. По последним данным, в еврейском государстве погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев, 900 человек получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/prizyv-1732382830.html
сектор газа
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сектор газа, арабо-израильский конфликт, израиль, в мире

По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа

21:31 14.05.2021
 
© REUTERS / Nir EliasПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Nir Elias
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч ракет выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории к вечеру пятницы с начала эскалации конфликта, почти 1 тысяча из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
"По состоянию на 19.00 с начала операции "Стражи стены", из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350... упали в секторе Газа. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 1 тысячи ракет", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
19:52
Генсек ООН обратился с призывом к Израилю и Палестине
Утром в пятницу армия Израиля сообщила о 1,8 тысячи ракет, выпущенных с территории палестинского анклава.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в вечером 10 мая. По последним данным, в еврейском государстве погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев, 900 человек получили ранения.
 
Сектор ГазаАрабо-израильский конфликтИзраильВ мире
 
 
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