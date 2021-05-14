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Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам

Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам

Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что выпустило 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T02:01

2021-05-14T02:01

2021-05-14T02:01

исламский джихад

ашкелон

ашдод

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что выпустило 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

ашкелон

ашдод

сектор газа

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламский джихад, ашкелон, ашдод, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире