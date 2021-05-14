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Работы Шойгу ушли за 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе
Работы Шойгу ушли за 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе
Сорок миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:18
2021-05-14T23:18
благотворительный фонд константина хабенского
русское географическое общество
константин хабенский
москва
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сорок миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского, сообщили в пятницу в пресс-службе фонда."В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", - сказали в пресс-службе.Аукцион был проведен 14 мая в Москве на площадке Русского географического общества. С инициативой провести аукцион выступил лично Шойгу, предоставив для него свои картины и работы из дерева.Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным фонда. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.
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благотворительный фонд константина хабенского, русское географическое общество, константин хабенский, москва

Работы Шойгу ушли за 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе

23:18 14.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сорок миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского, сообщили в пятницу в пресс-службе фонда.
"В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", - сказали в пресс-службе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 19:50
Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
Аукцион был проведен 14 мая в Москве на площадке Русского географического общества. С инициативой провести аукцион выступил лично Шойгу, предоставив для него свои картины и работы из дерева.
Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным фонда. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.
 
Благотворительный фонд Константина ХабенскогоРусское географическое обществоКонстантин ХабенскийМосква
 
 
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