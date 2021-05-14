https://ria.ru/20210514/raboty-1732399774.html

Работы Шойгу ушли за 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе

Работы Шойгу ушли за 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе

Сорок миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:18

2021-05-14T23:18

2021-05-14T23:18

благотворительный фонд константина хабенского

русское географическое общество

константин хабенский

москва

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сорок миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского, сообщили в пятницу в пресс-службе фонда."В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", - сказали в пресс-службе.Аукцион был проведен 14 мая в Москве на площадке Русского географического общества. С инициативой провести аукцион выступил лично Шойгу, предоставив для него свои картины и работы из дерева.Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным фонда. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

https://ria.ru/20210512/shoygu-1732026471.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительный фонд константина хабенского, русское географическое общество, константин хабенский, москва