https://ria.ru/20210514/putin-1732313593.html

Путин на встрече с Совбезом попросил доложить о ситуации на Украине

Путин на встрече с Совбезом попросил доложить о ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить о ситуации на Украине и о палестино-израильском конфликте. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:25

2021-05-14T14:25

2021-05-14T14:43

ближний восток

владимир путин

россия

украина

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить о ситуации на Украине и о палестино-израильском конфликте."Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, – а также прокомментировать то, что сейчас происходит в соседнем государстве, на Украине", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313179.html

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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну. 2021-05-14T14:25 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ближний восток, владимир путин, россия, украина, политика