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Путин на встрече с Совбезом попросил доложить о ситуации на Украине
Путин на встрече с Совбезом попросил доложить о ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить о ситуации на Украине и о палестино-израильском конфликте. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:25
2021-05-14T14:43
ближний восток
владимир путин
россия
украина
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить о ситуации на Украине и о палестино-израильском конфликте."Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, – а также прокомментировать то, что сейчас происходит в соседнем государстве, на Украине", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.
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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
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ближний восток, владимир путин, россия, украина, политика

Путин на встрече с Совбезом попросил доложить о ситуации на Украине

14:25 14.05.2021 (обновлено: 14:43 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить о ситуации на Украине и о палестино-израильском конфликте.
"Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, – а также прокомментировать то, что сейчас происходит в соседнем государстве, на Украине", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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