https://ria.ru/20210514/putin-1732259058.html

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос

Более половины (55%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:39

2021-05-14T10:39

2021-05-14T10:39

россия

фомнибус

фонд "общественное мнение"

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более половины (55%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, 55% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 32% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 13% затруднились ответить.Как считают 58% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 26% россиян. Затруднились ответить на вопрос 16%.Опрос "ФОМнибус" проведен 6-8 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/putin-1732149986.html

россия

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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика