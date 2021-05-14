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Путину доверяют 55% россиян, показал опрос
Путину доверяют 55% россиян, показал опрос
Более половины (55%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:39
2021-05-14T10:39
2021-05-14T10:39
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более половины (55%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, 55% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 32% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 13% затруднились ответить.Как считают 58% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 26% россиян. Затруднились ответить на вопрос 16%.Опрос "ФОМнибус" проведен 6-8 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика