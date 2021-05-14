https://ria.ru/20210514/put-1732399287.html

В Госдепе США дали оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

В Госдепе США дали оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:12

2021-05-14T23:12

2021-05-14T23:12

россия

энтони блинкен

арктический совет

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/143142/56/1431425664_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a85846eb13ed3862df362dd8245c2406.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь, заявил в пятницу представитель госдепартамента США."Встреча (на полях министерской встречи Арктического совета, которая пройдет 19-20 мая – ред.) будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - сказал представитель госдепартамента на брифинге в пятницу.Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.Как заявил в связи с предстоящей встречей представитель госдепартамента, Вашингтон надеется на развитие "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией, сотрудничества в сферах, представляющих интерес для США.

https://ria.ru/20210514/arktika-1732398993.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, арктический совет, вашингтон (город), сша, в мире