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В Госдепе США дали оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена
В Госдепе США дали оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена
Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:12
2021-05-14T23:12
россия
энтони блинкен
арктический совет
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь, заявил в пятницу представитель госдепартамента США."Встреча (на полях министерской встречи Арктического совета, которая пройдет 19-20 мая – ред.) будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - сказал представитель госдепартамента на брифинге в пятницу.Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.Как заявил в связи с предстоящей встречей представитель госдепартамента, Вашингтон надеется на развитие "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией, сотрудничества в сферах, представляющих интерес для США.
https://ria.ru/20210514/arktika-1732398993.html
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россия, энтони блинкен, арктический совет, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдепе США дали оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

23:12 14.05.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗаместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Тони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь, заявил в пятницу представитель госдепартамента США.
"Встреча (на полях министерской встречи Арктического совета, которая пройдет 19-20 мая – ред.) будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", - сказал представитель госдепартамента на брифинге в пятницу.
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
23:06
США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете
Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
Как заявил в связи с предстоящей встречей представитель госдепартамента, Вашингтон надеется на развитие "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией, сотрудничества в сферах, представляющих интерес для США.
 
РоссияЭнтони БлинкенАрктический советВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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