https://ria.ru/20210514/proisshestviya-1732304853.html

Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била

Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била

Защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:55

2021-05-14T13:55

2021-05-14T13:55

эдвард бил (блогер)

садовое кольцо (москва)

андрей князев

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости в пятницу адвокат женщины Андрей Князев."Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию", - сказал собеседник агентства, не уточняя сумму.По его словам, следователь может теперь как закрыть дело, так и продолжить его уголовное преследование.Если следователь откажет, то расследование продолжится в обычном режиме, будет составлено обвинительное заключение, после чего его направят в суд, и уже там будет решаться, прекращать ли дело.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.

https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html

https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, москва, происшествия