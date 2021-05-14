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Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била
Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била
Защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:55
2021-05-14T13:55
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
андрей князев
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости в пятницу адвокат женщины Андрей Князев."Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию", - сказал собеседник агентства, не уточняя сумму.По его словам, следователь может теперь как закрыть дело, так и продолжить его уголовное преследование.Если следователь откажет, то расследование продолжится в обычном режиме, будет составлено обвинительное заключение, после чего его направят в суд, и уже там будет решаться, прекращать ли дело.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html
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садовое кольцо (москва)
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, москва, происшествия

Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била

13:55 14.05.2021
 
© МВД РоссииЭдвард Бил. Кадр видео
Эдвард Бил. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости в пятницу адвокат женщины Андрей Князев.
"Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию", - сказал собеседник агентства, не уточняя сумму.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 17:27
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции
По его словам, следователь может теперь как закрыть дело, так и продолжить его уголовное преследование.
Если следователь откажет, то расследование продолжится в обычном режиме, будет составлено обвинительное заключение, после чего его направят в суд, и уже там будет решаться, прекращать ли дело.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
Эдвард Бил. Кадр видео МВД - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:55
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
 
Эдвард Бил (блогер)Садовое кольцо (Москва)Андрей КнязевГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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