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Москвичей предупредили о непогоде и посоветовали обходить рекламные щиты
Москвичей предупредили о непогоде и посоветовали обходить рекламные щиты
Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве во второй половине дня в пятницу, сообщается на сайте столичного РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:37
2021-05-14T15:37
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве во второй половине дня в пятницу, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20210514/moskva-1732326590.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о непогоде и посоветовали обходить рекламные щиты

15:37 14.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве во второй половине дня в пятницу, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
15:24
Москвичей призвали не ставить машины под деревьями из-за непогоды вечером
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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