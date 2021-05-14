https://ria.ru/20210514/proekt-1732298622.html

Проект модернизации водоснабжения реализовали на костромском предприятии

Проект модернизации водоснабжения реализовали на костромском предприятии

Уникальный проект по модернизации системы водоснабжения и водоочистки с инвестициями в 3 миллиона евро реализовали на одном из флагманов промышленного... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:27

2021-05-14T13:27

2021-05-14T13:27

костромская область

костромская область

экономика

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КОСТРОМА, 14 мая – РИА Новости. Уникальный проект по модернизации системы водоснабжения и водоочистки с инвестициями в 3 миллиона евро реализовали на одном из флагманов промышленного производства Костромской области, заводе "СВИСС КРОНО", сообщает администрация региона.Предприятие "СВИСС КРОНО" в Шарье входит в число флагманов промышленного производства Костромской области, ежегодно здесь перерабатывается около 2 миллионов кубометров древесины и отходов лесопиления.В технологическом процессе для производства плит МДФ используется пар. Ранее вода для этих нужд поступала на предприятие через скважины, затем использованный ресурс в соответствии со всеми требованиями уходил в городские канализационные сети. Два года назад на предприятии начали реализовывать проект модернизации существующей системы водоснабжения и водоочистки. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 3 миллиона евро."Проект рассчитан на то, чтобы получить замкнутую систему водоснабжения и водоочистки. Сточные воды, образующиеся на производстве, мы теперь очищаем и снова используем. Вторая цель, которую мы преследовали, это сохранение и сбережение природных ресурсов. Это очень важно, ведь водные ресурсы не бесконечны", - рассказал генеральный директор компании "СВИСС КРОНО" в Шарье Лутц Папе, отметив, что вода в результате очистки настолько чиста, что люди могут ее даже пить.Новая система водоснабжения и водоочистки будет, в том числе, включена в технологические процессы нового производства OSB-плит в Шарье. Объем инвестиций в новый проект составит порядка 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200923/uchastki-1577663060.html

https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

костромская область, экономика