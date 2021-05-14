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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
https://ria.ru/20210514/proekt-1732298622.html
Проект модернизации водоснабжения реализовали на костромском предприятии
Проект модернизации водоснабжения реализовали на костромском предприятии
Уникальный проект по модернизации системы водоснабжения и водоочистки с инвестициями в 3 миллиона евро реализовали на одном из флагманов промышленного... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:27
2021-05-14T13:27
костромская область
костромская область
экономика
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КОСТРОМА, 14 мая – РИА Новости. Уникальный проект по модернизации системы водоснабжения и водоочистки с инвестициями в 3 миллиона евро реализовали на одном из флагманов промышленного производства Костромской области, заводе "СВИСС КРОНО", сообщает администрация региона.Предприятие "СВИСС КРОНО" в Шарье входит в число флагманов промышленного производства Костромской области, ежегодно здесь перерабатывается около 2 миллионов кубометров древесины и отходов лесопиления.В технологическом процессе для производства плит МДФ используется пар. Ранее вода для этих нужд поступала на предприятие через скважины, затем использованный ресурс в соответствии со всеми требованиями уходил в городские канализационные сети. Два года назад на предприятии начали реализовывать проект модернизации существующей системы водоснабжения и водоочистки. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 3 миллиона евро."Проект рассчитан на то, чтобы получить замкнутую систему водоснабжения и водоочистки. Сточные воды, образующиеся на производстве, мы теперь очищаем и снова используем. Вторая цель, которую мы преследовали, это сохранение и сбережение природных ресурсов. Это очень важно, ведь водные ресурсы не бесконечны", - рассказал генеральный директор компании "СВИСС КРОНО" в Шарье Лутц Папе, отметив, что вода в результате очистки настолько чиста, что люди могут ее даже пить.Новая система водоснабжения и водоочистки будет, в том числе, включена в технологические процессы нового производства OSB-плит в Шарье. Объем инвестиций в новый проект составит порядка 20 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200923/uchastki-1577663060.html
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костромская область, экономика

Проект модернизации водоснабжения реализовали на костромском предприятии

13:27 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 14 мая – РИА Новости. Уникальный проект по модернизации системы водоснабжения и водоочистки с инвестициями в 3 миллиона евро реализовали на одном из флагманов промышленного производства Костромской области, заводе "СВИСС КРОНО", сообщает администрация региона.
Предприятие "СВИСС КРОНО" в Шарье входит в число флагманов промышленного производства Костромской области, ежегодно здесь перерабатывается около 2 миллионов кубометров древесины и отходов лесопиления.
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"Проект рассчитан на то, чтобы получить замкнутую систему водоснабжения и водоочистки. Сточные воды, образующиеся на производстве, мы теперь очищаем и снова используем. Вторая цель, которую мы преследовали, это сохранение и сбережение природных ресурсов. Это очень важно, ведь водные ресурсы не бесконечны", - рассказал генеральный директор компании "СВИСС КРОНО" в Шарье Лутц Папе, отметив, что вода в результате очистки настолько чиста, что люди могут ее даже пить.
Новая система водоснабжения и водоочистки будет, в том числе, включена в технологические процессы нового производства OSB-плит в Шарье. Объем инвестиций в новый проект составит порядка 20 миллиардов рублей.
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