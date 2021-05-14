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Названы максимально подорожавшие за апрель продукты
Названы максимально подорожавшие за апрель продукты
Цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67 и на четыре процента год к году, сообщила РИА Новости компания "Эвотор". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:02
2021-05-14T15:36
россия
экономика
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67 и на четыре процента год к году, сообщила РИА Новости компания "Эвотор".По ее данным, больше всего подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на три процента по сравнению с мартом и на четыре процента за год).Чуть меньше, на два процента, за месяц выросла розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин дорожали в среднем на один процент.В нескольких категориях средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на два процента, зефир и пастила — более чем на один, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали."Эвотор" оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, при расчете которого используются 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/tseny-1732142192.html
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россия, экономика

Названы максимально подорожавшие за апрель продукты

07:02 14.05.2021 (обновлено: 15:36 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в супермаркете
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67 и на четыре процента год к году, сообщила РИА Новости компания "Эвотор".
По ее данным, больше всего подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на три процента по сравнению с мартом и на четыре процента за год).
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Чуть меньше, на два процента, за месяц выросла розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин дорожали в среднем на один процент.
В нескольких категориях средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на два процента, зефир и пастила — более чем на один, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали.
"Эвотор" оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, при расчете которого используются 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий.
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