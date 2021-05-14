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Посол Израиля назвал причину обострения на Ближнем Востоке
Посол Израиля назвал причину обострения на Ближнем Востоке
Причина нынешнего обострения палестино-израильского конфликта во многом кроется в противоречиях внутри палестинских организаций, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:59
2021-05-14T17:59
2021-05-14T19:16
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Причина нынешнего обострения палестино-израильского конфликта во многом кроется в противоречиях внутри палестинских организаций, сказал в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви."Причины нынешнего обострения надо искать внутри палестинских организаций. Там должны были быть выборы, они были перенесены на неопределенный срок. Из-за этого возникли внутренние палестинские противоречия. ХАМАС надеялся по итогам выборов взять лидерство в палестинском движении. Когда Абу Мазен (лидер ПНА Махмуд Аббас - ред.) это увидел, он выборы отменил, найдя разные причины, в том числе обвиняя Израиль, но эти обвинения беспочвенны", - сказал посол.В целом, уточнил он, можно говорить, что причина у нынешнего обострения одна – "противоречия между ХАМАС и Абу Мазеном"."И всегда в таких ситуациях они прибегают к провокациям против Израиля, чтобы была реакция на их действия. Кто хочет соблюдать тишину, ее соблюдает. Кто хочет идти молиться в мечеть Аль-Акса - идут туда и молятся. А те, кто хочет провоцировать беспорядки, получат ответ", - добавил посол.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены.
Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
2021-05-14T17:59
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цены на нефть, исламский джихад, сектор газа, махмуд аббас, хамас, палестина, израиль, в мире