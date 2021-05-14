https://ria.ru/20210514/posty-1732395873.html
В Израиле сообщили, что Twitter не публикует посты о сиренах тревоги
В Израиле сообщили, что Twitter не публикует посты о сиренах тревоги
Армия обороны Израиля пожаловалась на то, что Twitter не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:09
2021-05-14T22:09
2021-05-14T22:09
twitter
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732388177_0:227:2684:1737_1920x0_80_0_0_16bf0e4f11c3b1fe962b775ce330fdd4.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля пожаловалась на то, что Twitter не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева."Мы пытались опубликовать твит о сиренах, звучащих в Беэр-Шева, но Twitter не разрешил (публикацию - ред.). Мы знаем, что они (сирены) звучат постоянно, но это реальность для израильтян по всей стране", - говорится в заявлении армии в Twitter.К сообщению приложен скриншот оповещения соцсети о том, что пост не может быть размещен, так как подобная информация уже публиковалась.Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что сирены срабатывают в центральных районах страны и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории анклава, сообщила 14 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более 120 палестинцев, 900 человек получили ранения.
https://ria.ru/20210514/udar-1732384888.html
https://ria.ru/20210514/rakety-1732392873.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732388177_145:0:2530:1789_1920x0_80_0_0_e3a5620500d3432a53234eb72ad75a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, израиль, в мире
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Армия обороны Израиля
пожаловалась на то, что Twitter
не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева.
"Мы пытались опубликовать твит о сиренах, звучащих в Беэр-Шева, но Twitter не разрешил (публикацию - ред.). Мы знаем, что они (сирены) звучат постоянно, но это реальность для израильтян по всей стране", - говорится в заявлении армии в Twitter.
К сообщению приложен скриншот оповещения соцсети о том, что пост не может быть размещен, так как подобная информация уже публиковалась.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что сирены срабатывают в центральных районах страны и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории анклава, сообщила 14 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более 120 палестинцев, 900 человек получили ранения.