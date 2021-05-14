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В Израиле сообщили, что Twitter не публикует посты о сиренах тревоги
В Израиле сообщили, что Twitter не публикует посты о сиренах тревоги
Армия обороны Израиля пожаловалась на то, что Twitter не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:09
2021-05-14T22:09
twitter
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля пожаловалась на то, что Twitter не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева."Мы пытались опубликовать твит о сиренах, звучащих в Беэр-Шева, но Twitter не разрешил (публикацию - ред.). Мы знаем, что они (сирены) звучат постоянно, но это&nbsp; реальность для израильтян по всей стране", - говорится в заявлении армии в Twitter.К сообщению приложен скриншот оповещения соцсети о том, что пост не может быть размещен, так как подобная информация уже публиковалась.Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что сирены срабатывают в центральных районах страны и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно&nbsp; 430 из них разорвались на территории анклава, сообщила 14 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более 120 палестинцев, 900 человек получили ранения.
https://ria.ru/20210514/udar-1732384888.html
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twitter, израиль, в мире

В Израиле сообщили, что Twitter не публикует посты о сиренах тревоги

22:09 14.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadПограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля пожаловалась на то, что Twitter не публикует ее сообщения о сиренах тревоги, которые срабатывают в израильском городе Беэр-Шева.
"Мы пытались опубликовать твит о сиренах, звучащих в Беэр-Шева, но Twitter не разрешил (публикацию - ред.). Мы знаем, что они (сирены) звучат постоянно, но это  реальность для израильтян по всей стране", - говорится в заявлении армии в Twitter.
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К сообщению приложен скриншот оповещения соцсети о том, что пост не может быть размещен, так как подобная информация уже публиковалась.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что сирены срабатывают в центральных районах страны и приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно  430 из них разорвались на территории анклава, сообщила 14 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более 120 палестинцев, 900 человек получили ранения.
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