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Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь
Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:10
2021-05-14T20:13
никол пашинян
минобороны армении
одкб
франция
оон
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу."Вчера я провел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция была однозначной… Он также сказал, что рассматривает возможность переноса вопроса в Совет безопасности ООН, заявив, что мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.По его словам, важно, чтобы постоянные члены Совбеза обсуждали друг с другом эти вопросы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html
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никол пашинян, минобороны армении, одкб, франция, оон, азербайджан, в мире

Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь

20:10 14.05.2021 (обновлено: 20:13 14.05.2021)
 
© Фото : Mané Gevorgyan Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Mané Gevorgyan
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
19:09В мире
Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в Сюнике
"Вчера я провел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция была однозначной… Он также сказал, что рассматривает возможность переноса вопроса в Совет безопасности ООН, заявив, что мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.
По его словам, важно, чтобы постоянные члены Совбеза обсуждали друг с другом эти вопросы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
10:41
Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике
 
Никол ПашинянМинобороны АрменииОДКБФранцияООНАзербайджанВ мире
 
 
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