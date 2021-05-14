https://ria.ru/20210514/pomosch-1732384743.html

Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь

Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:10

2021-05-14T20:10

2021-05-14T20:13

никол пашинян

минобороны армении

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франция

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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу."Вчера я провел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция была однозначной… Он также сказал, что рассматривает возможность переноса вопроса в Совет безопасности ООН, заявив, что мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.По его словам, важно, чтобы постоянные члены Совбеза обсуждали друг с другом эти вопросы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html

https://ria.ru/20210514/pashinyan-1732259510.html

франция

азербайджан

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никол пашинян, минобороны армении, одкб, франция, оон, азербайджан, в мире