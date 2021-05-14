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Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь
Пашинян заявил о готовности Парижа оказать военную помощь
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:10
2021-05-14T20:10
2021-05-14T20:13
никол пашинян
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу."Вчера я провел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция была однозначной… Он также сказал, что рассматривает возможность переноса вопроса в Совет безопасности ООН, заявив, что мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.По его словам, важно, чтобы постоянные члены Совбеза обсуждали друг с другом эти вопросы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html
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никол пашинян, минобороны армении, одкб, франция, оон, азербайджан, в мире
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Франция готова в рамках мандата ООН оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюникской области, граничащей с Азербайджаном.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу.
"Вчера я провел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция была однозначной… Он также сказал, что рассматривает возможность переноса вопроса в Совет безопасности ООН, заявив, что мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.
По его словам, важно, чтобы постоянные члены Совбеза обсуждали друг с другом эти вопросы.