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Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи
Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:46
2021-05-14T22:42
россия
никол пашинян
владимир путин
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном. Об этом он сообщил во время внеочередного заседания парламента. По словам Пашиняна, вчера стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении. А во время телефонного разговора с Путиным "подходы сторон к проблеме были по существу идентичными", добавил он."Причиной того, что я вчера не обратился (к Путину за помощью. — Прим. ред.), является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены", — сказал он.При этом Баку выполнил соглашение лишь частично — "есть территории, которые азербайджанцы покинули", заявил Пашинян."Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", — цитирует его Sputnik Армения.В разговоре с армянским коллегой Владимир Путин подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнять положения трехсторонних договоренностей и другие документы, в том числе о прекращении огня.Во время заседания Пашинян также сообщил, что Франция рассматривает возможность обсуждения ситуации в Сюникской области в Совете Безопасности ООН, а Париж в рамках мандата ООН готов оказать Армении военную помощь.Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. В среду ситуацию обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
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россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире

Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи

18:46 14.05.2021 (обновлено: 22:42 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном. Об этом он сообщил во время внеочередного заседания парламента.
По словам Пашиняна, вчера стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении. А во время телефонного разговора с Путиным "подходы сторон к проблеме были по существу идентичными", добавил он.
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"Причиной того, что я вчера не обратился (к Путину за помощью. — Прим. ред.), является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены", — сказал он.
При этом Баку выполнил соглашение лишь частично — "есть территории, которые азербайджанцы покинули", заявил Пашинян.
"Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", — цитирует его Sputnik Армения.
© Фото : Mané Gevorgyan Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Mané Gevorgyan
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область
В разговоре с армянским коллегой Владимир Путин подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнять положения трехсторонних договоренностей и другие документы, в том числе о прекращении огня.
Во время заседания Пашинян также сообщил, что Франция рассматривает возможность обсуждения ситуации в Сюникской области в Совете Безопасности ООН, а Париж в рамках мандата ООН готов оказать Армении военную помощь.

Ситуация в Сюникской области

Как сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. В среду ситуацию обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.
Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.
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При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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