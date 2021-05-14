https://ria.ru/20210514/pomosch-1732370852.html

Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи

Пашинян написал письмо Путину с просьбой о военной помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:46

2021-05-14T18:46

2021-05-14T22:42

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727224961_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_a8e379ef26440fd0a011d93da3cf8ec8.jpg

ЕРЕВАН, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном. Об этом он сообщил во время внеочередного заседания парламента. По словам Пашиняна, вчера стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские военные покинут территорию Армении. А во время телефонного разговора с Путиным "подходы сторон к проблеме были по существу идентичными", добавил он."Причиной того, что я вчера не обратился (к Путину за помощью. — Прим. ред.), является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены", — сказал он.При этом Баку выполнил соглашение лишь частично — "есть территории, которые азербайджанцы покинули", заявил Пашинян."Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", — цитирует его Sputnik Армения.В разговоре с армянским коллегой Владимир Путин подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнять положения трехсторонних договоренностей и другие документы, в том числе о прекращении огня.Во время заседания Пашинян также сообщил, что Франция рассматривает возможность обсуждения ситуации в Сюникской области в Совете Безопасности ООН, а Париж в рамках мандата ООН готов оказать Армении военную помощь.Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. В среду ситуацию обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

https://ria.ru/20210513/vyvod-1732227026.html

https://ria.ru/20210512/espch-1731986210.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире