https://ria.ru/20210514/pomosch-1732363094.html

Российские мусульмане собрали 7 млн рублей на помощь палестинцам

Российские мусульмане собрали 7 млн рублей на помощь палестинцам

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ собрало 7 миллионов рублей для помощи жителям Палестины и сектора Газа, пострадавшим в ходе обострившегося конфликта с... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:03

2021-05-14T18:03

2021-05-14T18:03

религия и мировоззрение

россия

рушан аббясов

ильдар аляутдинов

йемен

палестина

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ собрало 7 миллионов рублей для помощи жителям Палестины и сектора Газа, пострадавшим в ходе обострившегося конфликта с Израилем, сообщил РИА Новости в пятницу председатель совета благотворительного фонда "Закят", заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов."После тех событий, которые происходят в Палестине, был организован дополнительный сбор. За кратчайшие сроки, буквально за день, была собрана сумма 6 миллионов рублей. Изначально мы поставили планку в 6 миллионов, эта сумма была собрана буквально за сутки. Потом мы расширили сумму до 7 миллионов. Как я знаю, он (сбор – ред.) закрыт, и, безусловно, эти средства будут перенаправлены нуждающимся на территории Палестины, на территории Газы", - сказал он.В течение священного для мусульман месяца Рамадан, добавил Аляутдинов, было организовано несколько гуманитарных акций в поддержку сирийских и палестинских беженцев, а также нуждающихся в Йемене и мусульман-рохинджа."Есть фотоотчеты о продуктовой помощи, и не только, которая была оказана этим людям. И, безусловно, мы стараемся быть в вопросе поддержки нуждающихся и обездоленных активными, не ограничиваясь словами, возгласами, переживаниями. Мы стараемся предпринимать конкретные шаги. Люди в этих проектах нас поддерживают, и мы вместе очень многим на территории Палестины и Газы помогали, помогаем и будем помогать", - заключил Аляутдинов.Зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов отметил, что "Закят" также поддерживает беженцев и сирот в лагерях на территории различных государств, в том числе Ливана, помогает им с продуктами, строительством школ и передвижных госпиталей. "Наши единоверцы в секторе Газа также получают поддержку. Буквально в феврале этого года фонд провел сбор денежных средств в рамках проекта "Наше тепло в дома Газы", и мы планируем и дальше помогать палестинском народу, не переставая возносить молитвы Всевышнему о даровании мира священным землям Иерусалима", - сказал он.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.

https://ria.ru/20210512/sinagoga-1732028936.html

https://ria.ru/20210513/uraza-1732099168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рушан аббясов, ильдар аляутдинов, йемен, палестина