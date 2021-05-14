Ливанец скончался после попытки пересечь границу с Израилем
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Ливанец скончался в больнице от ран, полученных при попытке пересечь границу с Израилем, передает ливанское агентство NNA.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки людей собрались на границе с Израилем с ливанской стороны, выступая в поддержку палестинцев. По словам очевидца, израильские военные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после того как собравшиеся подошли вплотную к пограничному забору и предприняли попытку перейти границу. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана.
В четверг вечером с территории южного Ливана было выпущено три ракеты в направлении Израиля. Снаряды разорвались в море. Расследованием инцидента занимаются миротворческие силы ООН в координации с армией Ливана. По данным ливанских СМИ, ракеты были выпущены членами палестинских движений, базирующихся в Ливане.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали более 120 палестинцев, 900 человек ранены.
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