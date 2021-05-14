https://ria.ru/20210514/pogib-1732380909.html

Ливанец скончался после попытки пересечь границу с Израилем

Ливанец скончался после попытки пересечь границу с Израилем

Ливанец скончался в больнице от ран, полученных при попытке пересечь границу с Израилем, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:41

2021-05-14T19:41

2021-05-14T19:41

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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Ливанец скончался в больнице от ран, полученных при попытке пересечь границу с Израилем, передает ливанское агентство NNA.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки людей собрались на границе с Израилем с ливанской стороны, выступая в поддержку палестинцев. По словам очевидца, израильские военные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после того как собравшиеся подошли вплотную к пограничному забору и предприняли попытку перейти границу. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана.В четверг вечером с территории южного Ливана было выпущено три ракеты в направлении Израиля. Снаряды разорвались в море. Расследованием инцидента занимаются миротворческие силы ООН в координации с армией Ливана. По данным ливанских СМИ, ракеты были выпущены членами палестинских движений, базирующихся в Ливане.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали более 120 палестинцев, 900 человек ранены.

https://ria.ru/20210514/oon-1732380337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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