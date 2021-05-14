https://ria.ru/20210514/podderzhka-1732394728.html

Объем поддержки Рязанской области за пять лет вырос в два раза

Объем поддержки Рязанской области за пять лет вырос в два раза

Объем финансовой поддержки Рязанской области из федерального бюджета за последние пять лет вырос в два раза, заявил в пятницу председатель комитета по бюджету и РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:55

2021-05-14T21:55

2021-05-14T21:55

рязанская область

россия

николай любимов

андрей макаров

госдума рф

рязанская область

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570191519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138d8740b521a0aa6e8641b6a625f5ec.jpg

РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Объем финансовой поддержки Рязанской области из федерального бюджета за последние пять лет вырос в два раза, заявил в пятницу председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров.Макаров, который является депутатом Госдумы от Рязанской области, на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" провел публичный отчет перед жителями региона."В ходе отчета Макаров отметил, что за пять последних лет в Рязанской области объем финансовой поддержки из федерального бюджета вырос в 2 раза: в 2016 году сумма межбюджетных трансфертов, поступивших в регион, составляла 11,3 миллиарда рублей, в 2021 году – почти 23 миллиарда рублей, причем без учета средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса", - приводит слова Макарова облправительство.В частности, как отметил Макаров, в три раза увеличился объем средств на региональные объекты. Существенная помощь региону была направлена в 2020 году на борьбу с пандемией, поддержку экономики и граждан. Средства федерального финансирования были выделены на оснащение коечного фонда, выплаты медикам, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Кроме того, регион получил 1,9 миллиарда рублей дотаций, в том числе 165,1 миллиона рублей – на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов, 220,5 миллиона рублей – на поддержку малого и среднего предпринимательства, 443,4 миллиона рублей – на ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет.В ходе отчета Андрей Макаров проинформировал об основных направлениях федеральной поддержки региона в 2021 году. Это, в том числе, компенсация части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, развитие дорожного хозяйства в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Отчет, с которым вы выступили сегодня перед всеми жителями Рязанской области, был насыщен информацией. Вы ответили на все вопросы и, уверен, продолжите эту работу по обращениям, которые поступили во время и после этой публичной встречи. Ответы были откровенными, максимально конкретными", – сказал в ходе рабочей встречи с Макаровым губернатор региона Николай Любимов.Глава региона поблагодарил депутата за то, что он сделал и делает для Рязанской области и выразил надежду, что и в дальнейшем эта работа будет продолжена."Подвижки в развитии региона, причем серьезные, очень заметны. Видно, сколько федеральных ресурсов приходит в область, и что за счет этой поддержки удалось сделать, в том числе в сфере культуры, спорта, дорожного строительства", – добавил губернатор.

https://ria.ru/20210428/skoraya-1730329611.html

https://ria.ru/20210430/muzey-1730749175.html

https://ria.ru/20210120/syuyumbike-1593832004.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, андрей макаров, госдума рф, рязанская область, общество, экономика