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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210514/pervoklashki-1732335057.html
Вологодские первоклашки получат канцелярский набор к школе
Вологодские первоклашки получат канцелярский набор к школе
Почти 17 тысяч будущих первоклассников в Вологодской области получат бесплатные наборы канцелярских принадлежностей в рамках регионального проекта "Первый раз в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:11
2021-05-14T16:11
олег кувшинников
вологодская область
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 14 мая – РИА Новости. Почти 17 тысяч будущих первоклассников в Вологодской области получат бесплатные наборы канцелярских принадлежностей в рамках регионального проекта "Первый раз в первый класс", сообщает пресс-служба правительства области.Проект стартовал в 2019 году, в числе других, направленных на поддержку семей с детьми. Комплектация набора согласована с родительскими комитетами и с учителями начальных классов: в папку-портфель упакованы пенал с принадлежностями, альбом для рисования, краски, карандаши, счетные палочки, расписание занятий, конструктор для развития мелкой моторики и нарукавный светоотражатель. Все они имеют сертификат качества и закупаются преимущественно у российских производителей."Поддержка первоклашек – это не только зона ответственности родителей, но и государства. Три года назад, когда мы запускали проект, он получил широкий общественный резонанс. В социальных сетях теперь меня часто спрашивают, будет ли вручаться в этом году набор первоклассника. Мы не планируем завершать проект в этом году, продолжим его и в следующем", - отметил губернатор области Олег Кувшинников.
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олег кувшинников, вологодская область, общество

Вологодские первоклашки получат канцелярский набор к школе

16:11 14.05.2021
 
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской областиПочти 17 тысяч будущих вологодских первоклассников получат наборы "Первый раз в первый класс"
Почти 17 тысяч будущих вологодских первоклассников получат наборы Первый раз в первый класс - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 14 мая – РИА Новости. Почти 17 тысяч будущих первоклассников в Вологодской области получат бесплатные наборы канцелярских принадлежностей в рамках регионального проекта "Первый раз в первый класс", сообщает пресс-служба правительства области.
Проект стартовал в 2019 году, в числе других, направленных на поддержку семей с детьми. Комплектация набора согласована с родительскими комитетами и с учителями начальных классов: в папку-портфель упакованы пенал с принадлежностями, альбом для рисования, краски, карандаши, счетные палочки, расписание занятий, конструктор для развития мелкой моторики и нарукавный светоотражатель. Все они имеют сертификат качества и закупаются преимущественно у российских производителей.
Сотрудники единой информационно-справочной службы правительства Вологодской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:39Вологодская область
Единая информслужба облправительства приступила к работе на Вологодчине
"Поддержка первоклашек – это не только зона ответственности родителей, но и государства. Три года назад, когда мы запускали проект, он получил широкий общественный резонанс. В социальных сетях теперь меня часто спрашивают, будет ли вручаться в этом году набор первоклассника. Мы не планируем завершать проект в этом году, продолжим его и в следующем", - отметил губернатор области Олег Кувшинников.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьОбщество
 
 
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