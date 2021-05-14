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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/perry-1732351265.html
Новый клип Кэти Перри набрал за первые часы около миллиона просмотров
Новый клип Кэти Перри набрал за первые часы около миллиона просмотров
Кэти Перри выпустила клип на песню "Electric", сообщает ET Canada. За первые несколько часов после публикации на YouTube-канале исполнительницы ролик посмотрели РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:12
2021-05-14T19:12
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кэти Перри выпустила клип на песню "Electric", сообщает ET Canada. За первые несколько часов после публикации на YouTube-канале исполнительницы ролик посмотрели почти миллион раз.В видео певица в компании с Пикачу помогает молодой девушке и ее маленькому покемону поверить в свои силы и решиться принять участие в конкурсе талантов. Подопечную Перри зовут Кэтрин Хадсон — это настоящее имя исполнительницы.Трек был записан в четь 25-летия франшизы "Pokémon". Певица призналась: "Покемоны всегда были частью моей жизни". Перри играла в видеоигры с этими героями мультфильмов и "ловила" их при помощи знаменитого приложения на телефоне. "Суперэффектный видеоклип и музыка!! Счастливого 25-летия Pokémon!", "Достоверный факт: каждый, кто случает эту песню, исцеляется", — отреагировали на клип фанаты.
https://ria.ru/20210317/svadba-1601637712.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кэти перри (хадсон)

Новый клип Кэти Перри набрал за первые часы около миллиона просмотров

19:12 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кэти Перри выпустила клип на песню "Electric", сообщает ET Canada. За первые несколько часов после публикации на YouTube-канале исполнительницы ролик посмотрели почти миллион раз.
В видео певица в компании с Пикачу помогает молодой девушке и ее маленькому покемону поверить в свои силы и решиться принять участие в конкурсе талантов. Подопечную Перри зовут Кэтрин Хадсон — это настоящее имя исполнительницы.
Трек был записан в четь 25-летия франшизы "Pokémon". Певица призналась: "Покемоны всегда были частью моей жизни". Перри играла в видеоигры с этими героями мультфильмов и "ловила" их при помощи знаменитого приложения на телефоне.
"Суперэффектный видеоклип и музыка!! Счастливого 25-летия Pokémon!", "Достоверный факт: каждый, кто случает эту песню, исцеляется", — отреагировали на клип фанаты.
Кэти Перри и Орландо Блум - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 18:27Шоубиз
Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума, пишут СМИ
 
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