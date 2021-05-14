https://ria.ru/20210514/perry-1732351265.html

Новый клип Кэти Перри набрал за первые часы около миллиона просмотров

Новый клип Кэти Перри набрал за первые часы около миллиона просмотров

Кэти Перри выпустила клип на песню "Electric", сообщает ET Canada. За первые несколько часов после публикации на YouTube-канале исполнительницы ролик посмотрели РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:12

2021-05-14T19:12

2021-05-14T19:12

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

кэти перри (хадсон)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кэти Перри выпустила клип на песню "Electric", сообщает ET Canada. За первые несколько часов после публикации на YouTube-канале исполнительницы ролик посмотрели почти миллион раз.В видео певица в компании с Пикачу помогает молодой девушке и ее маленькому покемону поверить в свои силы и решиться принять участие в конкурсе талантов. Подопечную Перри зовут Кэтрин Хадсон — это настоящее имя исполнительницы.Трек был записан в четь 25-летия франшизы "Pokémon". Певица призналась: "Покемоны всегда были частью моей жизни". Перри играла в видеоигры с этими героями мультфильмов и "ловила" их при помощи знаменитого приложения на телефоне. "Суперэффектный видеоклип и музыка!! Счастливого 25-летия Pokémon!", "Достоверный факт: каждый, кто случает эту песню, исцеляется", — отреагировали на клип фанаты.

https://ria.ru/20210317/svadba-1601637712.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кэти перри (хадсон)