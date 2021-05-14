Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/peremirie-1732234584.html
СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T02:52
2021-05-14T02:52
сектор газа
палестина
египет
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732034089_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66e87802724105fa23c19c352a612845.jpg
КАИР, 14 мая – РИА Новости. Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль Арабия".Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Источник РИА Новости в структурах безопасности Израиля сообщил, что израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент.Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня."Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции", - сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителей израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20210514/konflikt-1732232179.html
сектор газа
палестина
египет
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732034089_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_ebe4a7096215cf7133de3e71f8547dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сектор газа, палестина, египет, израиль, в мире

СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии

02:52 14.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДым после воздушного удара Израиля по Газе
Дым после воздушного удара Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
КАИР, 14 мая – РИА Новости. Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль Арабия".
Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Источник РИА Новости в структурах безопасности Израиля сообщил, что израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент.
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.
"Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции", - сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителей израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 01:08
Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
 
Сектор ГазаПалестинаЕгипетИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния