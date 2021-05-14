https://ria.ru/20210514/peremirie-1732234584.html
СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T02:52
2021-05-14T02:52
2021-05-14T02:52
сектор газа
палестина
египет
израиль
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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль Арабия".Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Источник РИА Новости в структурах безопасности Израиля сообщил, что израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент.Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня."Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции", - сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителей израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20210514/konflikt-1732232179.html
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сектор газа, палестина, египет, израиль, в мире