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Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике
Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:41
2021-05-14T11:05
ара айвазян
россия
никол пашинян
минобороны армении
сергей лавров
одкб
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном."Пашинян проинформировал, что вчера поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со второй статьей Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.Ранее минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.В четверг Пашинян поручил исполняющим обязанности глав МИД и минобороны Аре Айвазяну и Вагаршаку Арутюняну, а также секретарю Совета безопасности Армену Григоряну принять меры для начала консультаций, предусмотренных статьей второй Договора о коллективной безопасности, для координации позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы.По его словам, согласно этой статье, "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210513/vyvod-1732227026.html
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Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике

10:41 14.05.2021 (обновлено: 11:05 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
"Пашинян проинформировал, что вчера поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со второй статьей Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.
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Ранее минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
В четверг Пашинян поручил исполняющим обязанности глав МИД и минобороны Аре Айвазяну и Вагаршаку Арутюняну, а также секретарю Совета безопасности Армену Григоряну принять меры для начала консультаций, предусмотренных статьей второй Договора о коллективной безопасности, для координации позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы.
По его словам, согласно этой статье, "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы".
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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