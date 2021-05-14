https://ria.ru/20210514/pashinyan-1732259510.html

Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике

Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:41

2021-05-14T10:41

2021-05-14T11:05

ара айвазян

россия

никол пашинян

минобороны армении

сергей лавров

одкб

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном."Пашинян проинформировал, что вчера поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со второй статьей Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.Ранее минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.В четверг Пашинян поручил исполняющим обязанности глав МИД и минобороны Аре Айвазяну и Вагаршаку Арутюняну, а также секретарю Совета безопасности Армену Григоряну принять меры для начала консультаций, предусмотренных статьей второй Договора о коллективной безопасности, для координации позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы.По его словам, согласно этой статье, "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210513/vyvod-1732227026.html

https://ria.ru/20210513/granitsa-1732215098.html

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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