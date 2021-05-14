https://ria.ru/20210514/otstavka-1732390968.html

В Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения

В Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения

Представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова поступило в Верховную раду Украины, сообщила... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:03

2021-05-14T21:03

2021-05-14T21:18

игорь петрашко

владислав криклий

максим степанов

министерство здравоохранения украины (минздрав украины)

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова поступило в Верховную раду Украины, сообщила пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний.Ранее в пятницу Туний сообщила, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в парламент заявления об отставке."Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - написала она в своем аккаунте в Facebook.В свою очередь Степанов заявил, что не подавал заявление о своей отставке. "Нет, я заявление не писал", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада 4 марта 2020 года назначила главой кабмина Шмыгаля, который сменил на этом посту Алексея Гончарука. Правительство часто критикуют оппоненты за неэффективную работу, в частности, в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/sputnik-1731228895.html

https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730589405.html

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игорь петрашко, владислав криклий, максим степанов, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), верховная рада украины, украина, в мире