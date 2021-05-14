https://ria.ru/20210514/otravlenie-1732250895.html
В Комсомольске-на-Амуре завели дело после массового отравления студентов
В Комсомольске-на-Амуре завели дело после массового отравления студентов
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:31
2021-05-14T09:31
2021-05-14T09:31
россия
комсомольск-на-амуре
амурск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре, сообщает в пятницу региональное СУСК.По данным прокуратуры края, в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный попали более десятка студентов Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа.Следственный комитет в свою очередь сообщает о 16 отравившихся студентах и двух преподавателях. Им диагностировали кишечную инфекцию, состояние - удовлетворительное."По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Идет следствие, устанавливается точное число заболевших и источник распространения инфекции", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html
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россия, комсомольск-на-амуре, амурск, происшествия