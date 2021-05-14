https://ria.ru/20210514/operatsiya-1732245523.html

В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции

В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции

Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:48

2021-05-14T08:48

2021-05-14T09:05

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что произошло внутреннее недопонимание и он берет ответственность на себя.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа."Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций", - сказал Конрикус на брифинге.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

израиль

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армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире