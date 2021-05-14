https://ria.ru/20210514/operatsiya-1732245523.html
В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции
В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции
Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:48
2021-05-14T08:48
2021-05-14T09:05
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085430_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_800d474fce5bd926b71a7056bcd67b38.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что произошло внутреннее недопонимание и он берет ответственность на себя.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа."Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций", - сказал Конрикус на брифинге.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085430_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_02132d1b387b77ddcd86003a2478a201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире