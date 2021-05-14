На Украине пожаловались на "геополитическое" одиночество
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина находится в "геополитическом" одиночестве, так как страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада все еще не воспринимают ее как часть своего "проекта", такое мнение в своей колонке на сайте издания "Главред" выразил украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.
По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.
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"В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути", - указал Головачев.
Эксперт отметил, что во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. "Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину. А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем", - подчеркнул он.
В то же время вакцины западного производства, по его мнению, Украине также "не светят", так как наблюдается их дефицит, кроме того, Запад не рассматривает страну как часть своего "проекта", "не чувствует солидарности". А после скандала с национализацией предприятия "Мотор Сич" Киеву не стоит рассчитывать и на китайские вакцины, добавил Головачев.
"Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект", - заключил эксперт.