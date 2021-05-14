https://ria.ru/20210514/obzh-1732331159.html

Эксперты: ОБЖ важно обновлять с точки зрения содержания и преподавания

Эксперты: ОБЖ важно обновлять с точки зрения содержания и преподавания

Предмет ОБЖ требует особого внимания, его необходимо обновлять – как с точки зрения содержания, так и методов преподавания, заявили участники круглого стола... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:41

2021-05-14T15:41

2021-05-14T15:41

павел зенькович

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

просвещение

общество

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Предмет ОБЖ требует особого внимания, его необходимо обновлять – как с точки зрения содержания, так и методов преподавания, заявили участники круглого стола Международного салона "Комплексная безопасность", который проходит 12–16 мая.Как сообщает пресс-служба "Просвещения", круглый стол посвящен воспитанию культуры безопасности у детей и популяризации жизненно необходимых знаний.Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в рамках круглого стола подчеркнула, что разработка новой концепции преподавания ОБЖ связана с тем, что у детей, как правило, отсутствует мотивация к изучению этого предмета – в курсе много теории и недостаточно практики, ученикам не всегда понятно, как они могут применять эти знания.Одним из примеров практической реализации концепции стало создание новых учебников ОБЖ для 8–9 классов, выпущенных издательством "Просвещение". К их разработке были привлечены ведущие эксперты от каждой сферы, которую охватывают разделы учебника, а упор сделан на практике.Вице-президент Группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович представил итоги апробации нового учебного курса ОБЖ, которая прошла в 25 российских регионах и 115 Центрах образования "Точка роста". "Мы видим уже сейчас, как меняется отношение к этому предмету. В ходе апробации учителя оценили лаконичное и наглядное изложение материала, акцент сделан на практике. Особенно ценно, что ученики с интересом читают учебник до урока, не хотят пропускать занятия и пересказывают родителям то, что узнали", – сказал Зенькович.Согласно результатам опроса, проведенного среди участников дискуссии, в ТОП-5 актуальных рисков, о которых необходимо говорить, попали бытовые ситуации (их выбрало 76% участников опроса), терроризм и экстремизм (72%), дорожно-транспортные происшествия (69%), опасные программы, сообщества и контент в интернете (63%) и природные явления (49%).

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москва

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павел зенькович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, просвещение , общество