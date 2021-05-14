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Эксперты: ОБЖ важно обновлять с точки зрения содержания и преподавания
Эксперты: ОБЖ важно обновлять с точки зрения содержания и преподавания
Предмет ОБЖ требует особого внимания, его необходимо обновлять – как с точки зрения содержания, так и методов преподавания, заявили участники круглого стола... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:41
2021-05-14T15:41
павел зенькович
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
просвещение
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Предмет ОБЖ требует особого внимания, его необходимо обновлять – как с точки зрения содержания, так и методов преподавания, заявили участники круглого стола Международного салона "Комплексная безопасность", который проходит 12–16 мая.Как сообщает пресс-служба "Просвещения", круглый стол посвящен воспитанию культуры безопасности у детей и популяризации жизненно необходимых знаний.Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в рамках круглого стола подчеркнула, что разработка новой концепции преподавания ОБЖ связана с тем, что у детей, как правило, отсутствует мотивация к изучению этого предмета – в курсе много теории и недостаточно практики, ученикам не всегда понятно, как они могут применять эти знания.Одним из примеров практической реализации концепции стало создание новых учебников ОБЖ для 8–9 классов, выпущенных издательством "Просвещение". К их разработке были привлечены ведущие эксперты от каждой сферы, которую охватывают разделы учебника, а упор сделан на практике.Вице-президент Группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович представил итоги апробации нового учебного курса ОБЖ, которая прошла в 25 российских регионах и 115 Центрах образования "Точка роста". "Мы видим уже сейчас, как меняется отношение к этому предмету. В ходе апробации учителя оценили лаконичное и наглядное изложение материала, акцент сделан на практике. Особенно ценно, что ученики с интересом читают учебник до урока, не хотят пропускать занятия и пересказывают родителям то, что узнали", – сказал Зенькович.Согласно результатам опроса, проведенного среди участников дискуссии, в ТОП-5 актуальных рисков, о которых необходимо говорить, попали бытовые ситуации (их выбрало 76% участников опроса), терроризм и экстремизм (72%), дорожно-транспортные происшествия (69%), опасные программы, сообщества и контент в интернете (63%) и природные явления (49%).
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павел зенькович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, просвещение , общество

Эксперты: ОБЖ важно обновлять с точки зрения содержания и преподавания

15:41 14.05.2021
 
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"Участники круглого стола Международного салона "Комплексная безопасность"
Участники круглого стола Международного салона Комплексная безопасность - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Предмет ОБЖ требует особого внимания, его необходимо обновлять – как с точки зрения содержания, так и методов преподавания, заявили участники круглого стола Международного салона "Комплексная безопасность", который проходит 12–16 мая.
Как сообщает пресс-служба "Просвещения", круглый стол посвящен воспитанию культуры безопасности у детей и популяризации жизненно необходимых знаний.
Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в рамках круглого стола подчеркнула, что разработка новой концепции преподавания ОБЖ связана с тем, что у детей, как правило, отсутствует мотивация к изучению этого предмета – в курсе много теории и недостаточно практики, ученикам не всегда понятно, как они могут применять эти знания.
"Это новый подход к тематическим линиям – он идет с позиции ребенка, мест и ситуаций, в которых он находится: не только в быту или на природе, но и в информационной и цифровой среде, в социуме. Изучение каждой темы мы начинаем с того, что нужно сделать, чтобы не попасть в опасную ситуацию. А уже потом мы говорим, что нужно делать, если в ней оказались. Важно показывать, что делать и зачем, вовлекать ребят в обсуждение и практические задания", – цитируется в сообщении Шойгу.
Одним из примеров практической реализации концепции стало создание новых учебников ОБЖ для 8–9 классов, выпущенных издательством "Просвещение". К их разработке были привлечены ведущие эксперты от каждой сферы, которую охватывают разделы учебника, а упор сделан на практике.
Вице-президент Группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович представил итоги апробации нового учебного курса ОБЖ, которая прошла в 25 российских регионах и 115 Центрах образования "Точка роста". "Мы видим уже сейчас, как меняется отношение к этому предмету. В ходе апробации учителя оценили лаконичное и наглядное изложение материала, акцент сделан на практике. Особенно ценно, что ученики с интересом читают учебник до урока, не хотят пропускать занятия и пересказывают родителям то, что узнали", – сказал Зенькович.
Согласно результатам опроса, проведенного среди участников дискуссии, в ТОП-5 актуальных рисков, о которых необходимо говорить, попали бытовые ситуации (их выбрало 76% участников опроса), терроризм и экстремизм (72%), дорожно-транспортные происшествия (69%), опасные программы, сообщества и контент в интернете (63%) и природные явления (49%).
"Ребенку необходимо понимать, что он учится не ради хорошей оценки, а чтобы уверенно применять знания в жизни. Нам нужно не отставать от опасностей, которые могут окружать нас сегодня, и активно обновлять учебный контент", – отметил Николай Антонов, начальник управления реализации госполитики в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы.
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Павел ЗеньковичМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПросвещениеОбщество
 
 
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