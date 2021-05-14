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В ДНР заявили о гибели двух человек при обстрелах со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели двух человек при обстрелах со стороны силовиков
Два человека погибли, двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:14
2021-05-14T17:43
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня за неделю."В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" погиб 82-летний мирный житель. Выполняя свой долг, погиб защитник нашей республики и двое получили ранения", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о гибели двух человек при обстрелах со стороны силовиков

17:14 14.05.2021 (обновлено: 17:43 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня за неделю.
"В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" погиб 82-летний мирный житель. Выполняя свой долг, погиб защитник нашей республики и двое получили ранения", - сказал Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:56
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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