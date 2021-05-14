Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.
Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР".
"В следующий раз, когда в рамках постоянного совета мы будем обсуждать тематику СМИ, мы поставим этот вопрос ребром перед Европейским союзом с соответствующими комментариями со своей стороны по поводу того, что это вообще такое и что из себя представляет", - добавил дипломат.
В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".