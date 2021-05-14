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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"
Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"
Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:00
2021-05-14T12:00
россия
максим буякевич
обсе
евросоюз
латвия
в мире
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР".В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210209/latviya-1596658382.html
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россия, максим буякевич, обсе, евросоюз, латвия, в мире

Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"

12:00 14.05.2021
 
© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.
Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР".
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 12:57Медиавойны
В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов
"В следующий раз, когда в рамках постоянного совета мы будем обсуждать тематику СМИ, мы поставим этот вопрос ребром перед Европейским союзом с соответствующими комментариями со своей стороны по поводу того, что это вообще такое и что из себя представляет", - добавил дипломат.
В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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МИД назвал "политическим демаршем" запрет Латвии на вещание "Россия-РТР"
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
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