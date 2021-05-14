https://ria.ru/20210514/obse-1732277623.html

Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"

Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"

Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:00

2021-05-14T12:00

2021-05-14T12:00

россия

максим буякевич

обсе

евросоюз

латвия

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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на постоянном совете ОБСЕ поднимет вопрос о решении Еврокомиссии по приостановке вещания телеканала "РТР-Планета" в Латвии, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.Ранее Европейская комиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству Евросоюза решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР".В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210209/latviya-1596658382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/zakharova-1596588940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим буякевич, обсе, евросоюз, латвия, в мире