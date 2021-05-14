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В России предложили создать реестр бездомных людей
В России предложили создать реестр бездомных людей
Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:13
2021-05-14T17:13
общероссийский народный фронт
бездомные
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей."Проблема бездомных людей многогранна, но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество", - сказал Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ.Он пояснил, что в ходе поисково-спасательных работ, которые часто происходят ночью, добровольцы "ЛизаАлерт" находят на улицах дезориентированных людей, личность которых сложно установить. Иногда дезориентированные и бездомные люди приходят к "Островкам безопасности" в торговых сетях, и им нужна помощь."Есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни; и тех, кого просто необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Такая точка обязательно должна быть, где также будет оказываться врачебная помощь", - заключил Леонов.
https://ria.ru/20180208/1514241156.html
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общероссийский народный фронт, бездомные, общество

В России предложили создать реестр бездомных людей

17:13 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБездомный
Бездомный - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей.
"Проблема бездомных людей многогранна, но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество", - сказал Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ.
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Он пояснил, что в ходе поисково-спасательных работ, которые часто происходят ночью, добровольцы "ЛизаАлерт" находят на улицах дезориентированных людей, личность которых сложно установить. Иногда дезориентированные и бездомные люди приходят к "Островкам безопасности" в торговых сетях, и им нужна помощь.
"Есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни; и тех, кого просто необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Такая точка обязательно должна быть, где также будет оказываться врачебная помощь", - заключил Леонов.
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