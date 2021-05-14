https://ria.ru/20210514/obschestvo-1732350263.html

В России предложили создать реестр бездомных людей

В России предложили создать реестр бездомных людей

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:13

2021-05-14T17:13

2021-05-14T17:13

общероссийский народный фронт

бездомные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149703/94/1497039424_0:32:3550:2028_1920x0_80_0_0_39194daa6399bd21a3c2c8312b0e0636.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей."Проблема бездомных людей многогранна, но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество", - сказал Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ.Он пояснил, что в ходе поисково-спасательных работ, которые часто происходят ночью, добровольцы "ЛизаАлерт" находят на улицах дезориентированных людей, личность которых сложно установить. Иногда дезориентированные и бездомные люди приходят к "Островкам безопасности" в торговых сетях, и им нужна помощь."Есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни; и тех, кого просто необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Такая точка обязательно должна быть, где также будет оказываться врачебная помощь", - заключил Леонов.

https://ria.ru/20180208/1514241156.html

https://ria.ru/20180318/1516465076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, бездомные, общество