https://ria.ru/20210514/neft-1732363932.html

Власти прокомментировали разлив нефти в ЯНАО

Власти прокомментировали разлив нефти в ЯНАО

Ситуация с разливом 3 тысяч кубометров нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) находится под контролем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:05

2021-05-14T18:05

2021-05-14T22:43

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ситуация с разливом 3 тысяч кубометров нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) находится под контролем, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации района."Представители Пуровского района находятся на месте, ситуация под контролем. Идут активные ремонтно-восстановительные работы", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти. По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке.Источник в администрации района сообщал РИА Новости, что угрозы водным объектам в результате разлива нефти нет.

https://ria.ru/20210411/mazut-1727800294.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия