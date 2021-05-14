https://ria.ru/20210514/neft-1732363932.html
Власти прокомментировали разлив нефти в ЯНАО
Власти прокомментировали разлив нефти в ЯНАО
Ситуация с разливом 3 тысяч кубометров нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) находится под контролем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:05
2021-05-14T18:05
2021-05-14T22:43
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Ситуация с разливом 3 тысяч кубометров нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) находится под контролем, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации района."Представители Пуровского района находятся на месте, ситуация под контролем. Идут активные ремонтно-восстановительные работы", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти. По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке.Источник в администрации района сообщал РИА Новости, что угрозы водным объектам в результате разлива нефти нет.
https://ria.ru/20210411/mazut-1727800294.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Ситуация с разливом 3 тысяч кубометров нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) находится под контролем, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации района.
"Представители Пуровского района находятся на месте, ситуация под контролем. Идут активные ремонтно-восстановительные работы", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО, в результате чего произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти. По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке.
Источник в администрации района сообщал РИА Новости, что угрозы водным объектам в результате разлива нефти нет.