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МИД заявил, что США должны выполнить новые требования к 1 августа
МИД заявил, что США должны выполнить новые требования к 1 августа
Москва ожидает, что США не позднее 1 августа приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:28
2021-05-14T19:30
мария захарова
москва
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что США не позднее 1 августа приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничения по найму в дипмиссию."Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года", - сказала Захарова журналистам."Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации", - напомнила она."С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями", - сказала Захарова."Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - добавила она.
https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html
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мария захарова, москва, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

МИД заявил, что США должны выполнить новые требования к 1 августа

19:28 14.05.2021 (обновлено: 19:30 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКремлевские башни в Москве
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что США не позднее 1 августа приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничения по найму в дипмиссию.
"Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года", - сказала Захарова журналистам.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
18:22
Опубликован список недружественных России стран
"Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации", - напомнила она.
"С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями", - сказала Захарова.
"Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - добавила она.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 15:47
Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран
 
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