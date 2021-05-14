https://ria.ru/20210514/naym-1732379328.html

МИД заявил, что США должны выполнить новые требования к 1 августа

МИД заявил, что США должны выполнить новые требования к 1 августа

Москва ожидает, что США не позднее 1 августа приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:28

2021-05-14T19:28

2021-05-14T19:30

мария захарова

москва

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595871399_0:189:3113:1940_1920x0_80_0_0_6c27d9186725208d0249b572dcbff774.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что США не позднее 1 августа приведут персонал своего посольства в соответствие с требованиями, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничения по найму в дипмиссию."Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года", - сказала Захарова журналистам."Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации", - напомнила она."С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями", - сказала Захарова."Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - добавила она.

https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html

https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика