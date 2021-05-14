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Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра
Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра
Мексиканские исследователи обнаружили новый вид травоядного динозавра с гребнем на голове, который обитал на нашей планете 72-73 миллиона лет назад, сообщается... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:51
2021-05-14T13:02
новости культуры
палеонтология
динозавры
коауила
открытия - риа наука
мексика
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Мексиканские исследователи обнаружили новый вид травоядного динозавра с гребнем на голове, который обитал на нашей планете 72-73 миллиона лет назад, сообщается в релизе Национального института антропологии и истории Мексики.Как сообщается, останки были обнаружены над дне бывшего водоема в штате Коауила на северо-востоке Мексики. Неизвестную ранее находку отнесли к новому виду - Tlatolophus galorum. Около 80% черепа динозавра сохранились, благодаря чему удалось опознать новый вид.Находка была сделала в рамках проекта, запущенного еще в 2013 году. Тогда ученые обнаружили в регионе хорошо сохранившуюся хвостовую кость динозавра, принадлежащего к семейству гидрозавридов. Исследователи продолжили раскопки и постепенно собрали из костяных фрагментов черепной гребень длиной 1.32 метра, а также другие части черепа, в том числе нёбо, кости челюсти, а также часть, в которой располагался мозг.Анализ показал, что эти останки отличаются от останков других динозавров, принадлежащих к семейству гидрозавридов. "После всех этих находок, мы убедились в том, что наткнулись на новый род и вид динозавров с гребнем", - приводятся в релизе слова одной из исследователей института Фелисы Агилар.
https://ria.ru/20201215/dinozavr-1589361902.html
https://ria.ru/20200902/dinozavry-1576629326.html
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новости культуры, палеонтология, динозавры, коауила, открытия - риа наука, мексика, наука

Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра

12:51 14.05.2021 (обновлено: 13:02 14.05.2021)
 
© Fotolia / ramirezomОкаменелые кости динозавра
Окаменелые кости динозавра - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / ramirezom
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Мексиканские исследователи обнаружили новый вид травоядного динозавра с гребнем на голове, который обитал на нашей планете 72-73 миллиона лет назад, сообщается в релизе Национального института антропологии и истории Мексики.
Как сообщается, останки были обнаружены над дне бывшего водоема в штате Коауила на северо-востоке Мексики. Неизвестную ранее находку отнесли к новому виду - Tlatolophus galorum. Около 80% черепа динозавра сохранились, благодаря чему удалось опознать новый вид.
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Находка была сделала в рамках проекта, запущенного еще в 2013 году. Тогда ученые обнаружили в регионе хорошо сохранившуюся хвостовую кость динозавра, принадлежащего к семейству гидрозавридов. Исследователи продолжили раскопки и постепенно собрали из костяных фрагментов черепной гребень длиной 1.32 метра, а также другие части черепа, в том числе нёбо, кости челюсти, а также часть, в которой располагался мозг.
Анализ показал, что эти останки отличаются от останков других динозавров, принадлежащих к семейству гидрозавридов. "После всех этих находок, мы убедились в том, что наткнулись на новый род и вид динозавров с гребнем", - приводятся в релизе слова одной из исследователей института Фелисы Агилар.
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