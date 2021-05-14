В НАТО заявили о невозможности нормальных отношений с Россией
20:03 14.05.2021 (обновлено: 22:38 14.05.2021)
БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Возвращение к нормальным отношениям с Москвой сейчас невозможно, считает докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.
"Особенно важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией", — подчеркивает он.
По словам Бойла, альянс должен "сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России". Как полагает докладчик, изменение российского внешнеполитического курса в скором времени маловероятно.
Однако такая позиция не исключает контактов с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и пандемией, климатические изменения, добавляет Бойл.
Проект доклада представили на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи, которая проходит 14-17 мая. Ассамблея — консультативный орган и не входит в структуры НАТО. Участники рассмотрят в общей сложности 15 докладов различной тематики по вопросам безопасности, включая Россию и Китай. Основное пленарное заседание намечено на ближайший понедельник. До утверждения проекты докладов отражают только личную точку зрения авторов.
"Сдержать Москву"
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".