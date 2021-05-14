Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html
В НАТО заявили о невозможности нормальных отношений с Россией
В НАТО заявили о невозможности нормальных отношений с Россией
Возвращение к нормальным отношениям с Москвой сейчас невозможно, считает докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:03
2021-05-14T22:38
россия
парламентская ассамблея нато
нато
москва
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103619/44/1036194403_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_398d6ad59f3dfad6fc48ddb43f18cd76.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Возвращение к нормальным отношениям с Москвой сейчас невозможно, считает докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.По словам Бойла, альянс должен "сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России". Как полагает докладчик, изменение российского внешнеполитического курса в скором времени маловероятно.Однако такая позиция не исключает контактов с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и пандемией, климатические изменения, добавляет Бойл.Проект доклада представили на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи, которая проходит 14-17 мая. Ассамблея — консультативный орган и не входит в структуры НАТО. Участники рассмотрят в общей сложности 15 докладов различной тематики по вопросам безопасности, включая Россию и Китай. Основное пленарное заседание намечено на ближайший понедельник. До утверждения проекты докладов отражают только личную точку зрения авторов."Сдержать Москву"В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210511/pentagon-1731818180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/shvetsiya-1732173330.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103619/44/1036194403_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_781e7d24bd53f9c0d2a029c1bd0b4783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парламентская ассамблея нато, нато, москва, европа

В НАТО заявили о невозможности нормальных отношений с Россией

20:03 14.05.2021 (обновлено: 22:38 14.05.2021)
 
© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Flickr / Downing Street
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Возвращение к нормальным отношениям с Москвой сейчас невозможно, считает докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.

"Особенно важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией", — подчеркивает он.

По словам Бойла, альянс должен "сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России". Как полагает докладчик, изменение российского внешнеполитического курса в скором времени маловероятно.
Однако такая позиция не исключает контактов с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и пандемией, климатические изменения, добавляет Бойл.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 18:04
"Прижмем их": Пентагон намерен развернуть новые базы к югу от России
Проект доклада представили на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи, которая проходит 14-17 мая. Ассамблея — консультативный орган и не входит в структуры НАТО. Участники рассмотрят в общей сложности 15 докладов различной тематики по вопросам безопасности, включая Россию и Китай. Основное пленарное заседание намечено на ближайший понедельник. До утверждения проекты докладов отражают только личную точку зрения авторов.

"Сдержать Москву"

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Скриншот видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика Гольфстрим ВВС Швеции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 16:47В мире
Шведские военачальники готовятся "создать проблемы" для России
 
РоссияПарламентская ассамблея НАТОНАТОМоскваЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния