https://ria.ru/20210514/nakazanie-1732369948.html

В Таиланде ввели уголовное наказание за отказ от вакцинации

В Таиланде ввели уголовное наказание за отказ от вакцинации

Провинция Таиланда Бурирам указом губернатора сделала отказ от вакцинации против COVID-19 уголовно наказуемым, введя за это правонарушение крупный денежный... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:38

2021-05-14T18:38

2021-05-14T18:38

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БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. Провинция Таиланда Бурирам указом губернатора сделала отказ от вакцинации против COVID-19 уголовно наказуемым, введя за это правонарушение крупный денежный штраф или тюремное заключение до двух лет.Указ, подписанный губернатором Бурирама Тхатчаконом Хаттхаттхаякуном, опубликован в пятницу."Всем лицам старше 18 лет, проживающим или работающим в провинции Бурирам, надлежит оценить собственный риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по параметрам, которые содержатся в приложенной к настоящему указу анкете, и передать заполненную анкету медицинским работникам или волонтерам по месту жительства до 31 мая", - говорится в указе."Лицам, которых по результатам анкетирования медработники сочтут подверженными риску заражения коронавирусной инфекцией, медработники имеют право предписать обязательную вакцинацию от COVID-19, после чего такие лица будут обязаны явиться на пункт вакцинации в день и час, назначенные медработником, и получить вакцину", - также говорится в документе.Указ, ссылаясь на закон Таиланда о борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний, определяет в качестве наказания за отказ от анкетирования тюремное заключение сроком до одного месяца и/или штраф в размере 10 тысяч таиландских бат (около 300 долларов). За отказ от вакцинации, назначенной медработниками по результатам анкетирования, указ предусматривает штраф в размере 20 тысяч бат (около 600 долларов), а также вероятность наказания по статье вышеупомянутого закона, которая предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет и еще один штраф, в размере 40 тысяч бат (около 1200 долларов).Бурирам стал первой провинцией Таиланда, в которой закон наказывает граждан за отказ от вакцинации.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732340777.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, таиланд, вакцинация, в мире