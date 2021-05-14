https://ria.ru/20210514/naftogaz-1732397671.html

Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием

Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T22:41

2021-05-14T22:41

2021-05-14T22:42

россия

юрий витренко

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

нато

владимир зеленский

ангела меркель

париж

украина

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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.Кроме того, он заметил, что и поездка в Париж ему очень запомнилась."Сижу я дома в воскресенье вечером, звонит помощница Владимира Зеленского и говорит, мол, завтра Владимир Александрович хочет встретиться с вами утром по газовому вопросу в преддверии переговоров с Путиным в Париже. Я первым рейсом лечу в Париж, встречаюсь с Владимиром Александровичем, что‑то ему рассказываю. А он мне: "Хорошо, ты сейчас идешь со мной и будешь это рассказывать". И дальше мы идем в Елисейский дворец, а там Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, переговоры. Сначала военные вопросы, а затем газ. Мне это очень запомнилось", - вспомнил Витренко.Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны обсудили урегулирование в Донбассе. Также на саммите был поднят вопрос украинско-российских газовых отношений.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/naftogaz-1730772747.html

россия

париж

украина

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россия, юрий витренко, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, нато, владимир зеленский, ангела меркель, париж, украина