Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием
22:41 14.05.2021 (обновлено: 22:42 14.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
В интервью изданию "НВ", рассказывая о событии или встрече за последние семь лет, которые произвели на него наибольшее впечатление, Витренко сказал: "Встреча с Владимиром Путиным, когда пришлось с ним спорить 20 минут. Это все было очень неожиданно, на одном дыхании. Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление. За последние семь лет я встретил множество очень интересных людей — руководителей крупнейших нефтегазовых компаний, европейских политиков. Я выступал перед НАТО, перед немецкими парламентариями. Я общался с Джорджем Соросом, с которым мы обсуждали его теорию работы на финансовых рынках и его философские воззрения. Это тоже было очень интересно".
Кроме того, он заметил, что и поездка в Париж ему очень запомнилась.
"Сижу я дома в воскресенье вечером, звонит помощница Владимира Зеленского и говорит, мол, завтра Владимир Александрович хочет встретиться с вами утром по газовому вопросу в преддверии переговоров с Путиным в Париже. Я первым рейсом лечу в Париж, встречаюсь с Владимиром Александровичем, что‑то ему рассказываю. А он мне: "Хорошо, ты сейчас идешь со мной и будешь это рассказывать". И дальше мы идем в Елисейский дворец, а там Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, переговоры. Сначала военные вопросы, а затем газ. Мне это очень запомнилось", - вспомнил Витренко.