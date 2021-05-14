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https://ria.ru/20210514/naftogaz-1732397671.html
Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием
Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:41
2021-05-14T22:42
россия
юрий витренко
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
нато
владимир зеленский
ангела меркель
париж
украина
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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.Кроме того, он заметил, что и поездка в Париж ему очень запомнилась."Сижу я дома в воскресенье вечером, звонит помощница Владимира Зеленского и говорит, мол, завтра Владимир Александрович хочет встретиться с вами утром по газовому вопросу в преддверии переговоров с Путиным в Париже. Я первым рейсом лечу в Париж, встречаюсь с Владимиром Александровичем, что‑то ему рассказываю. А он мне: "Хорошо, ты сейчас идешь со мной и будешь это рассказывать". И дальше мы идем в Елисейский дворец, а там Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, переговоры. Сначала военные вопросы, а затем газ. Мне это очень запомнилось", - вспомнил Витренко.Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны обсудили урегулирование в Донбассе. Также на саммите был поднят вопрос украинско-российских газовых отношений.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/naftogaz-1730772747.html
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россия, юрий витренко, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, нато, владимир зеленский, ангела меркель, париж, украина

Глава "Нафтогаза" назвал встречу с Путиным самым запоминающимся событием

22:41 14.05.2021 (обновлено: 22:42 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся событием за последние семь лет для него стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
В интервью изданию "НВ", рассказывая о событии или встрече за последние семь лет, которые произвели на него наибольшее впечатление, Витренко сказал: "Встреча с Владимиром Путиным, когда пришлось с ним спорить 20 минут. Это все было очень неожиданно, на одном дыхании. Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление. За последние семь лет я встретил множество очень интересных людей — руководителей крупнейших нефтегазовых компаний, европейских политиков. Я выступал перед НАТО, перед немецкими парламентариями. Я общался с Джорджем Соросом, с которым мы обсуждали его теорию работы на финансовых рынках и его философские воззрения. Это тоже было очень интересно".
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Кроме того, он заметил, что и поездка в Париж ему очень запомнилась.
"Сижу я дома в воскресенье вечером, звонит помощница Владимира Зеленского и говорит, мол, завтра Владимир Александрович хочет встретиться с вами утром по газовому вопросу в преддверии переговоров с Путиным в Париже. Я первым рейсом лечу в Париж, встречаюсь с Владимиром Александровичем, что‑то ему рассказываю. А он мне: "Хорошо, ты сейчас идешь со мной и будешь это рассказывать". И дальше мы идем в Елисейский дворец, а там Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, переговоры. Сначала военные вопросы, а затем газ. Мне это очень запомнилось", - вспомнил Витренко.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны обсудили урегулирование в Донбассе. Также на саммите был поднят вопрос украинско-российских газовых отношений.
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РоссияЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФНАТОВладимир ЗеленскийАнгела МеркельПарижУкраина
 
 
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