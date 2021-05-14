https://ria.ru/20210514/mozambik-1732232006.html

AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике

AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике

Спасатели, проводившие эвакуацию из заблокированного боевиками отеля в Мозамбике, в первую очередь вывезли белых людей и даже собак, оставив без помощи... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:07

2021-05-14T01:07

2021-05-14T01:07

мозамбик

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спасатели, проводившие эвакуацию из заблокированного боевиками отеля в Мозамбике, в первую очередь вывезли белых людей и даже собак, оставив без помощи темнокожих постояльцев, сообщает правозащитная организация Amnesty International (AI) со ссылкой на очевидцев событий.Террористическая группировка ИГ* в конце марта заявила о захвате города Пальма в Мозамбике. Ряд местных жителей скрылись от террористов в близлежащих лесах, а люди, работающие на месторождении, в том числе иностранцы, а также местные чиновники попытались укрыться в гостинице Amarul.Как говорится в докладе организации, в отеле укрылись 220 человек, среди которых было около 200 местных жителей и 20 белых иностранцев-контрактников. Их эвакуацией на вертолетах занималась южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group (DAG).Опрошенные AI очевидцы сообщают о наличии первоначального плана, предусматривавшего спасение женщин, детей и инвалидов в первую очередь. Утверждается, что этот план не был выполнен, поскольку приоритетом менеджера отеля и сотрудников DAG стало обеспечение безопасности белых иностранцев. Когда все белые были вывезены вертолетами, эвакуация по воздуху прекратилась. Оставшиеся в отеле люди были вынуждены прорываться из осады на автомобилях и попали в засаду боевиков.Как утверждается, вертолеты DAG сделали четыре рейса, забирая каждый раз только по шесть человек. На одном из таких рейсов были вывезены две немецкие овчарки, принадлежавшие менеджеру отеля.СМИ сообщали, что после атаки в районе отеля были обнаружены 12 обезглавленных тел, все погибшие, предположительно, были иностранцами. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/rasizm-1728323030.html

https://ria.ru/20210309/britaniya-1600531033.html

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мозамбик, в мире