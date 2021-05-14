https://ria.ru/20210514/moskva-1732242277.html

Метеорологи предупредили москвичей о грозе

Метеорологи предупредили москвичей о грозе

Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:02

2021-05-14T08:02

2021-05-14T08:02

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла", - сказал Синенков.По его словам, количество осадков везде будет разное. "Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5-6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет", - отметил метеолорог.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html

https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html

москва

московская область (подмосковье)

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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество