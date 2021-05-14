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Метеорологи предупредили москвичей о грозе
Метеорологи предупредили москвичей о грозе
Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:02
2021-05-14T08:02
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла", - сказал Синенков.По его словам, количество осадков везде будет разное. "Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5-6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет", - отметил метеолорог.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Метеорологи предупредили москвичей о грозе

08:02 14.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла", - сказал Синенков.
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
По его словам, количество осадков везде будет разное. "Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5-6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет", - отметил метеолорог.
Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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Александр СиненковПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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