https://ria.ru/20210514/moskva-1732242277.html
Метеорологи предупредили москвичей о грозе
Метеорологи предупредили москвичей о грозе
Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:02
2021-05-14T08:02
2021-05-14T08:02
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574357057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_303309bb9d8f1be6a9ee9c49aa54bcd7.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла", - сказал Синенков.По его словам, количество осадков везде будет разное. "Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5-6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет", - отметил метеолорог.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html
https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574357057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_714fcdfdc3ed2df682a1f5ebf375fccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество