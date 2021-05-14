https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238543.html

Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

Мошенники начали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:08

2021-05-14T06:08

2021-05-14T10:31

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники начали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.По словам экспертов, мошенники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей, предлагая им поучаствовать в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которыми прикрывались злоумышленники, - известные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американская Tesla и проекты Илона Маска.Такие мошеннические сайты представляют собой одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием якобы преимуществ проекта, а также формой сбора личных данных. После ввода информации появляется окно с обещанием перезвонить, однако никаких действий не следует."Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники", - считают в компании. По данным Bi.Zone, за год было обнаружено свыше 600 таких мошеннических сайтов.В Банке России сообщили РИА Новости, что такая схема является типичным примером фишинга. "Цель злоумышленников - войти в доверие к потенциальной жертве, чтобы потом получить у нее данные, которые будут способствовать хищению, либо спровоцировать человека самостоятельно произвести денежный перевод", - пояснил регулятор.Регулятор отметил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенника, никогда и ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям, кем бы они не представлялись, либо вводить на сомнительных ресурсах данные банковской карты, коды из sms-сообщений, секретные слова. Также нельзя переводить деньги по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или известных компаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/irkutsk-1732201563.html

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия