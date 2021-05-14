https://ria.ru/20210514/monitoring-1732352009.html
Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей
Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей
В детских оздоровительных лагерях и санаториях Тверской области этим летом смогут отдохнуть более 52 тысяч детей, губернатор региона Игорь Руденя поручил вести... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:20
2021-05-14T17:20
2021-05-14T17:20
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. В детских оздоровительных лагерях и санаториях Тверской области этим летом смогут отдохнуть более 52 тысяч детей, губернатор региона Игорь Руденя поручил вести мониторинг их работы.Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник готовность региона к организации летнего отдыха рассмотрена на заседании регионального правительства.В 42 муниципальных образованиях Верхневолжья будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха, палаточные лагеря – всего более 600 организаций. К работе в летних лагерях привлекут свыше 4 тысяч педагогов.Глава региона поручил вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего лета. Детские лагеря Тверской области обеспечат средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.Будут организованы поездки школьников на Ржевский мемориал Советскому солдату и в Тверской императорский дворец.
https://ria.ru/20210506/stantsiya-1731304139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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игорь руденя, тверская область, общество
ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости.
В детских оздоровительных лагерях и санаториях Тверской области
этим летом смогут отдохнуть более 52 тысяч детей, губернатор региона Игорь Руденя
поручил вести мониторинг их работы.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник готовность региона к организации летнего отдыха рассмотрена на заседании регионального правительства.
В 42 муниципальных образованиях Верхневолжья будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха, палаточные лагеря – всего более 600 организаций. К работе в летних лагерях привлекут свыше 4 тысяч педагогов.
"Особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Для работы в загородных лагерях необходимо привлекать специалистов, прошедших вакцинацию", – сказал на заседании регионального правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Глава региона поручил вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего лета. Детские лагеря Тверской области обеспечат средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.
"Несмотря на ограничения, должны быть созданы все условия для содержательного отдыха детей. Это мероприятия по патриотическому воспитанию, встречи со спортсменами, заслуженными людьми, поездки по Тверской области", - сказал губернатор.
Будут организованы поездки школьников на Ржевский мемориал Советскому солдату и в Тверской императорский дворец.