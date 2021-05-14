https://ria.ru/20210514/monitoring-1732352009.html

Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей

Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей

В детских оздоровительных лагерях и санаториях Тверской области этим летом смогут отдохнуть более 52 тысяч детей, губернатор региона Игорь Руденя поручил вести... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:20

2021-05-14T17:20

2021-05-14T17:20

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. В детских оздоровительных лагерях и санаториях Тверской области этим летом смогут отдохнуть более 52 тысяч детей, губернатор региона Игорь Руденя поручил вести мониторинг их работы.Как сообщает пресс-служба областного правительства, во вторник готовность региона к организации летнего отдыха рассмотрена на заседании регионального правительства.В 42 муниципальных образованиях Верхневолжья будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха, палаточные лагеря – всего более 600 организаций. К работе в летних лагерях привлекут свыше 4 тысяч педагогов.Глава региона поручил вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего лета. Детские лагеря Тверской области обеспечат средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.Будут организованы поездки школьников на Ржевский мемориал Советскому солдату и в Тверской императорский дворец.

https://ria.ru/20210506/stantsiya-1731304139.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, общество