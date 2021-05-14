Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому проекту "Многодетная Россия".
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Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ;
- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья КАРПОВИЧ.
В ходе мероприятия будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы расскажут о конкурсе региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу заключительной части одного из мероприятий проекта 2021 года – Всероссийского форума "Многодетная Россия".
Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне демографического спада? Действительно ли многодетная семья в России — бедная? Ощущают ли семьи с детьми поддержку? Готово ли государство услышать голос самих многодетных? Каковы эффективные подходы к решению демографических задач?
Дополнительная информация:
Елена Мотина
Тел.: +7 (967) 195-9892
E-mail: helenamotina@mail.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ;
- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья КАРПОВИЧ.
В ходе мероприятия будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы расскажут о конкурсе региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу заключительной части одного из мероприятий проекта 2021 года – Всероссийского форума "Многодетная Россия".
Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне демографического спада? Действительно ли многодетная семья в России — бедная? Ощущают ли семьи с детьми поддержку? Готово ли государство услышать голос самих многодетных? Каковы эффективные подходы к решению демографических задач?
Дополнительная информация:
Елена Мотина
Тел.: +7 (967) 195-9892
E-mail: helenamotina@mail.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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