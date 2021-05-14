https://ria.ru/20210514/mnogodetnaya-rossiya-1732350132.html

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"

27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому проекту "Многодетная Россия".

2021-05-14T17:12

2021-05-14T17:12

2021-05-14T17:12

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ;- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья КАРПОВИЧ.В ходе мероприятия будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы расскажут о конкурсе региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу заключительной части одного из мероприятий проекта 2021 года – Всероссийского форума "Многодетная Россия". Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне демографического спада? Действительно ли многодетная семья в России — бедная? Ощущают ли семьи с детьми поддержку? Готово ли государство услышать голос самих многодетных? Каковы эффективные подходы к решению демографических задач?Дополнительная информация:Елена МотинаТел.: +7 (967) 195-9892E-mail: helenamotina@mail.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы