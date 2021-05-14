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Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"
Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому проекту "Многодетная Россия".
2021-05-14T17:12
2021-05-14T17:12
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ;- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья КАРПОВИЧ.В ходе мероприятия будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы расскажут о конкурсе региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу заключительной части одного из мероприятий проекта 2021 года – Всероссийского форума "Многодетная Россия". Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне демографического спада? Действительно ли многодетная семья в России — бедная? Ощущают ли семьи с детьми поддержку? Готово ли государство услышать голос самих многодетных? Каковы эффективные подходы к решению демографических задач?Дополнительная информация:Елена МотинаТел.: +7 (967) 195-9892E-mail: helenamotina@mail.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Многодетная Россия"

17:12 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому проекту "Многодетная Россия".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ;
- руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья КАРПОВИЧ.

В ходе мероприятия будут представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей, который с февраля проводится во всех регионах России. Организаторы расскажут о конкурсе региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей, а также представят программу заключительной части одного из мероприятий проекта 2021 года – Всероссийского форума "Многодетная Россия".
Почему рождаемость третьих и последующих детей растет на фоне демографического спада? Действительно ли многодетная семья в России — бедная? Ощущают ли семьи с детьми поддержку? Готово ли государство услышать голос самих многодетных? Каковы эффективные подходы к решению демографических задач?

Дополнительная информация:
Елена Мотина
Тел.: +7 (967) 195-9892
E-mail: helenamotina@mail.ru

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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