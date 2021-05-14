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Творческий коллектив театра МХАТ обсудил планы на следующий сезон

Творческий коллектив театра МХАТ обсудил планы на следующий сезон

В МХАТ им. М. Горького 13 мая состоялась встреча творческого коллектива театра, на которой художественный руководитель Эдуард Бояков и его заместитель Захар... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:01

2021-05-14T16:01

2021-05-14T16:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 мая - Пресс-служба МХАТ им. Горького. В МХАТ им. М. Горького 13 мая состоялась встреча творческого коллектива театра, на которой художественный руководитель Эдуард Бояков и его заместитель Захар Прилепин рассказали о прошедшей встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, о планах на следующий сезон и о подготовке к празднованию 125-летия Московского Художественного театра. На сборе труппы Эдуард Бояков сделал несколько важных заявлений. В частности, о том, что он подписал новый контракт с театром на пять лет. Основная часть встречи с творческой труппой была посвящена административным вопросам. Так, речь шла о новом Уставе театра, который вступил в силу 12 мая. Согласно новому Уставу, МХАТ им. М. Горького становится "директорским театром". До этого директорские функции были возложены на художественного руководителя. Теперь две должности – художественный руководитель и директор – разведены Министерством культуры РФ: художественный руководитель отвечает за творческие задачи театра и его репертуар, а директор занимается административными, финансовыми и хозяйственными вопросами. Таким образом, Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя-директора 11 мая, а 12 мая подписал новый договор как художественный руководитель МХАТ им. М. Горького сроком на 5 лет. Министерство культуры РФ также заключило контракт с Олегом Михайловым, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой: он становится врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Должность Президента театра сохранена Министерством культуры РФ за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. Что касается многочисленных проверок, которые прошли в театре в том числе по жалобам группы лиц, врио директора Олег Михайлов уточнил: "Мероприятия, разработанные совместно с Минкультом по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Министерством культуры, проведены". Напомним, что помимо плановой проверки Министерства культуры, в театре весь сезон проходили проверки по всевозможным жалобам людей, не имеющих отношения к МХАТ им. М. Горького. По указанию Генеральной прокуратуры РФ Пресненская межрайонная прокуратура провела три проверки в отношении финансово-хозяйственной деятельности театра. Также были проведены проверки федеральной антимонопольной службой и Росимуществом. По результатам всех проверок нарушений, влекущих за собой уголовную или административную ответственность, не выявлено. Кроме этого, Олег Михайлов рассказал о возбуждении уголовного дела по заявлению театра в отношении групп в соцетях, которые делают публикации, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию театра и его руководства. "С декабря мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию и обесценивание достижений МХАТ. В информационной войне против театра участвуют также некие "простые зрители и любители МХАТ", которые не только инициируют жалобы и проверки в многочисленны инстанциях, но и порочат репутацию руководства тетра в социальных сетях", - подчеркнул Михайлов. В заключении художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал о ближайших планах театра: "11-12 июня мы сыграем премьеру "Чудесного грузина" - громкую, серьезную, мощную, она и закроет сезон. В следующем же сезоне нас также ждет ряд премьер. К ожидаемым относится "Розовое платье с зеленым пояском" драматурга Наталии Мошиной - пьеса, напрямую связанная с "Тремя сестрами". Затем сыграем детский спектакль "Пиноккио": мы подходим к финалу наших переговоров с режиссером Ариной Мороз. В октябре планируем сыграть "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина в постановке Галины Полищук. В конце осени Рената Сотириади выпустит "Ромео и Джульетта", и это будет не реконструкция, а полноценный премьерный спектакль. Также я начинаю репетировать "Хлорофилию" по роману Андрея Рубанова, которая также запланирована на осень. Затем идет "Белая гвардия" в постановке Валентина Клементьева – абсолютно новый спектакль в декорациях Владимира Серебровского. Я также надеюсь, что Алиса Гребенщикова скоро сделает детский спектакль – "Сказки в шатре" по Пришвину. А в 2021 году на Третьей сцене выйдет премьера "Сумбур и музыка" Соломона Волкова. Есть у нас в плане и работа над иммерсивным спектаклем "Одиссея Бродского", и над пьесой "Хорошо темперированная жизнь" Адасинского, и лабораторная работа Гарольда Стрелкова "Марья Маревна". Кроме этого, мы планируем большую масштабную постановку "Братья Карамазовы". А также работу над романом Шаргунова "1993". Полным ходом идут переговоры с Виктором Крамером, недавно поставившем у нас "Лес". Не сомневаюсь, что в скором времени пройдут запланированные премьеры "На дне" Андрея Кончаловского и "Песочный человек" Михаила Шемякина. Следующий сезон будет таким же насыщенным, как и нынешний. Мы начинаем готовиться юбилею и к реконструкции МХАТ. И наша творческая задача сейчас – сделать так, чтобы до начала реконструкции зафиксировать наши творческие стандарты, кондиции, и репертуарную линию".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы