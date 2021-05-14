https://ria.ru/20210514/mitingi-1732235391.html
СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:22
2021-05-14T03:22
2021-05-14T03:22
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в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США.Точная дата и место мероприятий пока неизвестны. По словам источника, штаб Трампа планирует провести два митинга в июне и еще один незадолго до 4 июля, когда в стране отмечают День независимости.Отмечается, что Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил Джо Байден.Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
https://ria.ru/20210511/tramp-1731826078.html
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дональд трамп, сша, в мире