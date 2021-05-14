Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/mitingi-1732235391.html
СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:22
2021-05-14T03:22
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США.Точная дата и место мероприятий пока неизвестны. По словам источника, штаб Трампа планирует провести два митинга в июне и еще один незадолго до 4 июля, когда в стране отмечают День независимости.Отмечается, что Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил Джо Байден.Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
https://ria.ru/20210511/tramp-1731826078.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов

03:22 14.05.2021
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников, сообщает New York Post со ссылкой на источник в окружении бывшего президента США.
Точная дата и место мероприятий пока неизвестны. По словам источника, штаб Трампа планирует провести два митинга в июне и еще один незадолго до 4 июля, когда в стране отмечают День независимости.
Отмечается, что Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.
Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 17:53
Новый сайт Трампа собрал 212 тысяч откликов за неделю
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния